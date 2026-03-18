مەملەكەت باسشىسى «قازاتوم ونەركاسىپ» ۇ ا ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى مەيىرجان يۋسۋپوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە كومپانيا قىزمەتىنىڭ بىلتىرعى ناتيجەلەرى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارى جونىندە مالىمەت بەرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا حولدينگتىڭ ءوندىرىس كولەمى 25,8 مىڭ توننا ۋراندى قۇراعانى، سونىڭ ىشىندە كومپانيا ۇلەسىنە 13,5 مىڭ توننا تيەسىلى ەكەنى باياندالدى. ساۋدا-ساتتىق كولەمى 11 پايىزعا ءوسىپ، 18,5 مىڭ توننا بولدى.
مەيىرجان يۋسۋپوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ بۇعان دەيىن بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا «قازاتوم ونەركاسىپ» ەلىمىزدىڭ مينەرال- شيكىزات بازاسىن ۇلعايتۋ جانە گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جۇيەلى تۇردە جالعاستىرىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. جالپى اۋدانى 1 مىڭ شارشى شاقىرىمنان اساتىن التى جاڭا پەرسپەكتيۆالى ۋران ۋچاسكەسىنەن تۇراتىن پورتفەل قالىپتاستى، ال 2030 -جىلعا دەيىن گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنا جوسپارلانعان ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى 75-85 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى.
پرەزيدەنتكە ۋران ءوندىرۋشى وڭىرلەردى الەۋمەتتىك قولداۋ تۋرالى اقپارات ۇسىنىلدى. ماسەلەن، 2025 -جىلى كومپانيا وبلىستاردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا 11 ميلليارد تەڭگەدەن اسا، سونىڭ ىشىندە كەلىسىمشارتتىق مىندەتتەمەلەر اياسىندا 6 ميلليارد تەڭگە قاراجات ءبولدى.
2025-2034 -جىلدارعا ارنالعان دامۋ ستراتەگياسىنا سايكەس، كومپانيا جاڭا وتكىزۋ نارىقتارىنا قاتىسۋدى كەڭەيتىپ كەلەدى. بىلتىر شۆەيتساريالىق AxpoPower AG، چەحيالىق ČEZ Group جانە جاپوندىق Kansai Electric Power Co.، Inc. كومپانيالارىمەن ۋران جەتكىزۋ جونىندە كەلىسىمشارتتار جاسالدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءۇندىستانعا تابيعي ۋران كونسەنتراتتارىن جەتكىزۋ بويىنشا ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمشارت جاساۋ جونىندەگى جۇمىستار جالعاسۋدا.
كاسىپورىن عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن يننوۆاتسيالار سالاسىنداعى جوبالارعا دا اتسالىسادى. ءوندىرىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ەكولوگيالىق زياندى ازايتۋعا جانە وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان 2034 -جىلعا دەيىنگى عىلىمي-تەحنولوگيالىق دامۋ ستراتەگياسى ازىرلەندى.
سونداي-اق «قازاتوم ونەركاسىپتىڭ» جاريا كومپانيا رەتىندەگى جەتىستىكتەرى اتاپ ءوتىلدى. 2018 -جىلى IPO- عا شىققان ساتتەن باستاپ كومپانيانىڭ نارىقتىق كاپيتالداندىرىلۋى 7 ەسەدەن اسا ءوستى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى رەسۋرستىق بازانى ودان ءارى دامىتۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە الەۋمەتتىك باستامالاردى ىسكە اسىرۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.