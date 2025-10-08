مەملەكەت باسشىسى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ورىندالۋى جانە مەملەكەت قارجىسىن سيفرلاندىرۋدى ىلگەرىلەتۋ جۇمىستارى جونىندە باياندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءمادي تاكيەۆ بيىل رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە 21,6 تريلليون تەڭگە كولەمىندە كىرىس تۇسكەنىن ايتتى.
ونىڭ 15,2 تريلليون تەڭگەسى سالىق تۇسىمدەرى. بۇل - وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 23,4 پايىز جوعارى. توعىز ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بيۋدجەت 101,6 پايىز ورىندالىپ، ونىڭ الەۋمەتتىك باعىتى ساقتالىپ وتىر.
سالىقتىق جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ شارالارى، ارناۋلى مەملەكەتتىك قوردىڭ تۇسىمدەرى تۋرالى مالىمەت بەردى.
«مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ تۋرالى» زاڭىن ىسكە اسىرۋعا باسا نازار اۋدارىلدى. جاڭا قۇجات راسىمدەردىڭ مەرزىمىن قىسقارتۋدى، ولاردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋدى جانە وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋدى كوزدەيدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازىناشىلىقتىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىندەگى تالداۋ جانە باقىلاۋ ۇدەرىستەرى تولىق اۆتوماتتاندىرىلدى.
مەملەكەت قارجىسىن سيفرلاندىرۋ اياسىندا Big Data قالىپتاستىرۋعا جانە تولىقتىرۋعا، سونداي-اق سالىق پەن كەدەن سالالارىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
مەملەكەتتىك اۋديتتىڭ ناتيجەلەرىن تانىستىردى.
بيىلعى 8 ايدا 791 تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، سوماسى 337,5 ميلليارد تەڭگە بولاتىن قارجىنىڭ زاڭسىز جۇمسالعانى انىقتالدى.
پرەزيدەنت مەملەكەتتىك قارجىنىڭ ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرۋ مەن بارلىق الەۋمەتتىك مىندەتتەمەنى ورىنداۋ كەرەك ەكەنىنە توقتالدى.
سونداي-اق سيفرلاندىرۋدى ودان ءارى دامىتۋ جانە زاماناۋي باقىلاۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالساق، 2025 -جىلى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا 2,4 تريلليون تەڭگە قاراستىرىلعان. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «2025 - 2027 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە ق ر قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ايتتى.