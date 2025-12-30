مەملەكەت باسشىسى ل گ ب ت ناسيحاتىنا تىيىم سالاتىن زاڭعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ارحيۆ ءىسى جانە قۇقىققا قايشى كونتەنتتىڭ تارالۋىن شەكتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
سەنات ل گ ب ت- نى ناسيحاتتاۋعا تولىق تىيىم سالعانىن جازعان ەدىك.
سەنات «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ارحيۆ ءىسى جانە قۇقىققا قايشى كونتەنتتىڭ تارالۋىن شەكتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭدى ەكى وقىلىمدا قاراپ، ماقۇلدادى.
- زاڭدى قابىلداۋ ماقساتتارى ارحيۆ ءىسى سالاسىنداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋ، مەملەكەتتىك ارحيۆتەر قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ سانالادى، - دەدى سەناتور رۋسلان رۇستەموۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، زاڭدا كەلەسى نوۆەللالار قاراستىرىلعان:
- ۇلتتىق ارحيۆ قورى مەن تۇجىرىمدامالىق اپپارات قۇرامىن قازىرگى كەزەڭنىڭ، ونىڭ ىشىندە سيفرلاندىرۋدىڭ شىندىقتارىن ەسكەرە وتىرىپ كەڭەيتۋ؛
- اۋىلدىق جەردە جۇمىس ىستەيتىن ارحيۆ قىزمەتكەرلەرىنە قوسىمشا اقى تولەۋدىڭ زاڭدىلىعى؛
- ارحيۆتەرگە «ۇلتتىق» مارتەبەسىن بەرۋ ارقىلى ارحيۆ سالاسىنىڭ يميدجىن ارتتىرۋ؛
- وسكەلەڭ ۇرپاقتى ءداستۇرلى ەمەس جىنىستىق قاتىناستار مەن پەدوفيليانى ناسيحاتتاۋدان قورعاۋ.
وسىلايشا، زاڭدا 13 زاڭنامالىق اكتىگە ونىڭ ىشىندە ەڭبەك كودەكسىنە، سونداي-اق «ۇلتتىق ارحيۆ قورى جانە ارحيۆتەر تۋرالى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بالانىڭ قۇقىقتارى تۋرالى»، «جارناما تۋرالى»، «بايلانىس تۋرالى»، «اگروونەركاسىپتىك كەشەندى جانە اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋدى مەملەكەتتىك رەتتەۋ تۋرالى»، «مادەنيەت تۋرالى»، «ءبىلىم تۋرالى»، «دەربەس دەرەكتەر جانە ولاردى قورعاۋ تۋرالى»، «بالالاردى دەنساۋلىعى مەن دامۋىنا زاردابىن تيگىزەتىن اقپاراتتان قورعاۋ تۋرالى»، «كينەماتوگرافيا تۋرالى»، «ونلاين- پلاتفورمالار مەن ونلاين-جارناما تۋرالى» جانە «ماسس- مەديا تۋرالى» زاڭدارعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ كوزدەلگەن.
- بۇل زاڭ ارحيۆ ءىسى مەن قۇجاتتامانى باسقارۋدىڭ قولدانىستاعى جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا، ونى ناقتى ناتيجەگە باعدارلاۋعا - قۇجاتتاردىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك قۇقىقتارىن قورعاۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى. بۇدان باسقا، وسكەلەڭ ۇرپاقتى قوعامىمىزعا ءتان ەمەس داستۇرلەردى ناسيحاتتاۋدان قورعاۋدى، نەكە جانە وتباسى ينستيتۋتىن نىعايتۋعا نەگىزدەلگەن ءداستۇرلى وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى ىلگەرىلەتۋدى، بالالاردى وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى قۇرمەتتەۋ رۋحىندا تاربيەلەۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى سەناتور.
ونىڭ ايتۋىنشا، ل گ ب ت- نى ناسيحاتتاۋعا تولىق تىيىم سالۋ تۋرالى پەتيتسيانىڭ شەشىمىن ورىنداۋ ماقساتىندا ءداستۇرلى ەمەس جىنىستىق قاتىناستار مەن پەدوفيليانى ناسيحاتتايتىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن، ادەبيەتتەردى، ويىن-ساۋىق جانە باسقا دا ءىس-شارالاردى پايدالانۋعا تىيىم سالۋ بولىگىندە تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.