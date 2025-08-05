ق ز
    21:15, 05 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى كورمە پاۆيلونىن ارالاپ كوردى

    استانا. KAZINFORM – پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋشى دەلەگاتسيا باسشىلارى ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ كورمە پاۆيلونىنا باردى.

    т
    Фото: Акорда

    كورەرمەندەر ۇلتتىق ناقىشتا بەزەندىرىلگەن قازاقستان ەكسپوزيتسياسىن تاماشالادى.

    پاۆيلوندا قوناقجايلىق پەن ىرىس-بەرەكەنى پاش ەتۋ ءۇشىن كيىز ءۇي تىگىلگەن. قوناقتارعا ۇلتتىق سالت-داستۇرلەرىمىزدەن تەاترلاندىرىلعان قويىلىم ۇسىنىلدى.

    سونداي-اق كورمەدە تۇرىكمەنستان، قىرعىزستان، وزبەكستان ەلدەرىنىڭ مادەني مۇراسى مەن مەيماندوس حالقىنىڭ باي رۋحاني قازىناسىمەن تانىسۋعا بولادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆپەن كەزدەسكەنىن جازعان ەدىك.

