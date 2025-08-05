21:15, 05 - تامىز 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى كورمە پاۆيلونىن ارالاپ كوردى
استانا. KAZINFORM – پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋشى دەلەگاتسيا باسشىلارى ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ كورمە پاۆيلونىنا باردى.
كورەرمەندەر ۇلتتىق ناقىشتا بەزەندىرىلگەن قازاقستان ەكسپوزيتسياسىن تاماشالادى.
پاۆيلوندا قوناقجايلىق پەن ىرىس-بەرەكەنى پاش ەتۋ ءۇشىن كيىز ءۇي تىگىلگەن. قوناقتارعا ۇلتتىق سالت-داستۇرلەرىمىزدەن تەاترلاندىرىلعان قويىلىم ۇسىنىلدى.
سونداي-اق كورمەدە تۇرىكمەنستان، قىرعىزستان، وزبەكستان ەلدەرىنىڭ مادەني مۇراسى مەن مەيماندوس حالقىنىڭ باي رۋحاني قازىناسىمەن تانىسۋعا بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆپەن كەزدەسكەنىن جازعان ەدىك.