مەملەكەت باسشىسى باحرەين كورولىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح حاماد بەن يسا ءال حاليفامەن تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلاپ، ەلىمىز قازىرگى قيىن-قىستاۋ شاقتا باحرەين حالقىنا تىلەكتەس ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى يرانعا قارسى سوعىسقا قاتىسپاعان باحرەين مەن باسقا دا ەلدەردىڭ ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمىن زىمىرانمەن اتقىلاۋعا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان جاعدايدى ودان ءارى ۋشىقتىرماي، قاقتىعىستى ديالوگ جانە ديپلوماتيا جولىمەن بەيبىت تۇردە شەشۋدى قۇپتايتىنىن جەتكىزدى.
كورول حاماد بەن يسا ءال حاليفا ۇدايى قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قازاقستان پرەزيدەنتىنە العىس ايتتى. سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستارعا باسا ءمان بەرە وتىرىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى جانداندىرۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
تاراپتار قازاقستان-باحرەين اراسىنداعى دوستىق قاتىناس پەن سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن جەتكىزىپ، قاسيەتتى رامازان ايىندا ەكى ەل حالقىنا بەيبىت ءومىر، باق-بەرەكە تىلەدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ا ءا پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن حابارلاعان ەدىك.