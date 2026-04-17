مەملەكەت باسشىسى انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىستى
انتاليا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىستى.
ءىس-شارانى تۇركيا پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتى، بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ميەۆليۋت چاۆۋشوعلى جۇرگىزدى.
ءوز كەزەگىندە مەملەكەت باسشىسى تۇركيا رەجەپ تاييپ ەردوعاننىڭ باسشىلىعىمەن حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن ارتتىرىپ كەلە جاتقانىن ايرىقشا اتاپ ءوتتى.
- ەڭ الدىمەن، كورەگەن كوشباسشى رەجەپ تايپ ەردوعاننىڭ جەتەكشىلىگىمەن تۇركيانىڭ وسى ايماقتا زور ءرول اتقاراتىنىن ايتقىم كەلەدى. ءوڭىر ءالسىن-ءالسىن بەتپە-بەت كەلىپ وتىرعان وزەكتى ماسەلەلەردىڭ شەشىمىن تابۋعا ەلدەرىمىز ايتارلىقتاي اتسالىسا الادى دەپ ويلايمىن. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، پرەزيدەنت ەردوعاننىڭ كەلەسى ايدا قازاقستانعا جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارىنا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعانىمىزدى جەتكىزگىم كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سودان كەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى بيىل الەمدىك قوعامداستىق الدىندا تۇرعان جانە جاقىن پەرسپەكتيۆاداعى حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىراتىن نەگىزگى سىن-قاتەرلەر مەن ۇردىستەر جونىندەگى وي-پىكىرىمەن ءبولىستى.
- ديپلوماتتار مەن ساياساتكەرلەر ادامزات جولايرىقتا تۇر دەگەندى مىسال ەتەدى. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بۇرىنعى باس حاتشىسى كوفي انناننىڭ: «ءبىز ءالى دە جولايرىقتا تۇرمىز» دەپ ءجيى ايتاتىنى ەسىمدە. حالىقارالىق شيەلەنىستى ازايتۋعا قاتىستى ايتار بولساق، بۇل جاعداي ەشقاشان وزگەرمەيدى. قازىرگى قاقتىعىستار وڭىرلىك اۋقىمنان شىعىپ، جاھاندىق سيپاتقا يە بولدى. ارينە، ب ۇ ۇ - بالاماسى جوق امبەباپ ۇيىم، سوندىقتان ءاربىر مەملەكەتكە بەلگىلى ءبىر جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنا قولداۋ كورسەتۋ كەرەك ەكەنىن جۇرتتىڭ ءبارى ايتادى. بۇل - فاكت. ءبىراق ۇيىمعا قولداۋ كورسەتىپ قانا قويماي، وعان رەفورما جاساۋ كەرەك. بۇل دا شىندىق. اشىعىن ايتقان ءجون، «ۇيىمعا تەز ارادا رەفورما جاسالادى» دەگەنگە ەشكىم سەنبەيدى. ويتكەنى ب ۇ ۇ- نى رەفورمالاۋ، وزگەرتۋ، قىزمەتىن قايتا قاراۋ ماسەلەسىن كوپتەن بەرى كوتەرىپ ءجۇرمىز. ودان ەشقانداي ناتيجە شىققان جوق. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن رەفورمالاۋ، ەڭ الدىمەن، قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنەن باستالۋى كەرەك ەكەنىن مويىنداۋىمىز قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى پانەلدىك سەسسياعا قاتىسۋ ءۇشىن NEST كونگرەسس ورتالىعىنا بارعانى حابارلاندى.