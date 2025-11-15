09:00, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى پالەستينا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ماحمۇد ابباس پەن ونىڭ وتانداستارىن پالەستينا مەملەكەتىنىڭ ءتول مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا قازاقستان پالەستينانى اراب الەمىندەگى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن ءارى اتالعان ەلدى نىعايتۋعا جانە جارقىن بولاشاققا نەگىز بولاتىن حالىقارالىق باستامالارعا ءاردايىم قولداۋ كورسەتەتىنىن جازعان.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ماحمۇد ابباستىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال پالەستينا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.