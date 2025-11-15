ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:00, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى پالەستينا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ماحمۇد ابباس پەن ونىڭ وتانداستارىن پالەستينا مەملەكەتىنىڭ ءتول مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Палестина Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا قازاقستان پالەستينانى اراب الەمىندەگى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن ءارى اتالعان ەلدى نىعايتۋعا جانە جارقىن بولاشاققا نەگىز بولاتىن حالىقارالىق باستامالارعا ءاردايىم قولداۋ كورسەتەتىنىن جازعان.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ماحمۇد ابباستىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال پالەستينا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار