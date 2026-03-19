مەكتەپتە ءبىلىم بەرۋدىڭ ينفراقۇرىلىمى جاساقتالدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز- كونفەرەنسياسىندا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا مەكتەپ قۇرىلىسىنىڭ قورىتىندىلارى جاريالاندى.
جوبا جاڭا مەكتەپ ينفراقۇرىلىمى مودەلىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى جايىق شاراباسوۆتىڭ ايتۋىنشا، ءۇش جىلدىڭ ىشىندە حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي كەلەتىن 460 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 217 جاڭا فورماتتاعى مەكتەپ سالىندى.
بارلىق نىسان ءبىرىڭعاي ستاندارت بويىنشا سالىنعان. ونىڭ ىشىندە 87 مەكتەپ اۋىلدىق جەرلەردە ورنالاسقان. بۇل قالالىق جانە اۋىلدىق مەكتەپتەر اراسىنداعى ينفراقۇرىلىمدىق الشاقتىقتى ايتارلىقتاي ازايتتى.
- جاڭا فورماتتاعى مەكتەپتەر زاماناۋي پاندىك كابينەتتەرىمەن، STEM- زەرتحانالارىمەن جانە روبوتوتەحنيكا كابينەتتەرىمەن، سونداي-اق شىعارماشىلىق ورتالىقتار، شەبەرحانالارمەن جابدىقتالعان. وقۋ كەڭىستىكتەرى ءار وقۋشىعا ارنالعان جەكە شكاف پەن جىلجىمالى پارتالار، اۋىزسۋ فونتاندارىمەن قامتاماسىز ەتىلگەن. سونىمەن قاتار، فيزيكالىق بەلسەندىلىكتى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان: 2- 4 سپورت زالدارى جانە فۋتبول، باسكەتبول، ۆولەيبول جانە ۆوركاۋت الاڭدارى قاراستىرىلعان. سولتۇستىك ايماقتارداعى كليماتتىق جاعدايلاردى ەسكەرە وتىرىپ حوككەي الاڭدارى، ال وڭتۇستىكتە تەننيس الاڭدارى سالىنعان، — دەدى جايىق شاراباسوۆ.
نىسانداردىڭ ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قۇرىلىس كونسترۋكسيالارى ءۇشىن - 5 جىل، جابدىقتار مەن جيھاز ءۇشىن - 3 جىل كەپىلدىك مەرزىمدەرى بەلگىلەنگەن. بۇل مەكتەپتەردى ساپالى جانە ۇزاق مەرزىمدى پايدالانىلۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
