مەديتسينالىق پۋنكت سالۋ ءۇشىن اۋىلدا نەشە تۇرعىن بولۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر مۇراتوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اۋىلدارعا مەديتسينالىق مەكەمە سالۋدىڭ دەموگرافيالىق نورماتيۆتەرىن اتادى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قانداي دا ءبىر ەلدى مەكەندە مەديتسينالىق نىساندى سالار كەزدە ءتيىستى نورماتيۆكە سۇيەنىپ شەشىم قابىلدايدى. ودان كەيىن جەرگىلىكتى اكىمدىكتەردىڭ پىكىرىن ەسكەرەمىز. نورماتيۆتە ونىڭ ءبارى قاراستىرىلعان. 500 ادامعا دەيىن تۇرعىنى بار اۋىلداردا مەديتسينالىق پۋنكت، 1500 ادامعا دەيىن حالىق تۇراتىن جەردە فەلدشەرلىك-اكۋشەرلىك پۋنكت، 1500 دەن ارتىق بولسا، دارىگەرلىك امبۋلاتوريا بولۋ كەرەك. ءۇش وبەكتىنىڭ كولەمدەرى دە، ىشىندەگى اتقاراتىن قىزمەتتەرى دە ءار ءتۇرلى، - دەدى ول.
ۆيتسە-مينيستر «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىنا جابىلۋعا شاق قالعان اۋىلدار كىرمەگەنىن دە اتاپ ءوتتى.
- جابىلۋعا شاق تۇرعان اۋىلدارعا مەديتسينالىق مەكەمە سالىپ جاتقان جوقپىز. ۇلتتىق جوبانى ىسكە اسىرار الدىندا قاي ەلدى مەكەندەرگە مەديتسينالىق مەكەمە سالۋ كەرەكتىگىن تولىعىمەن انىقتاپ العانبىز، - دەدى تيمۋر مۇراتوۆ.
بۇعان دەيىن قايتارىلعان اكتيۆتەر قورىنان 5,6 ميلليارد تەڭگە اباي وبلىسىندا مەديتسينالىق نىساندار سالۋعا جۇمسالاتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي