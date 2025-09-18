مۇگەدەكتىگى جوق ادامدار دا مەديتسينالىق كورسەتىلىمدەر بويىنشا ەستۋ پروتەزىمەن تەگىن قامتىلماق
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىعىمەن قازاقستان حالقىنا سۋردولوگيالىق كومەك كورسەتۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.
- مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى ەستۋ فۋنكسياسىنىڭ بۇزىلۋىن وتەيتىن مەديتسينالىق بۇيىمدارمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە اۋىستىرۋ «مۇگەدەكتىگى بار ادامدى ابيليتاتسيالاۋدىڭ جانە وڭالتۋدىڭ جەكە باعدارلاماسىنا سايكەس مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى پروتەزدىك- ورتوپەديالىق كومەكپەن، تەحنيكالىق كومەكشى (كومپەنساتورلىق) قۇرالدارمەن، ارناۋلى ءجۇرىپ- تۇرۋ قۇرالدارىمەن، ولاردى اۋىستىرۋ مەرزىمدەرىن قوسا العاندا، قامتاماسىز ەتۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ 2023 -جىلعى 30 -ماۋسىمداعى № 287 بۇيرىعىنا جانە «مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا بەرىلەتىن تەحنيكالىق كومەكشى (ورنىن تولتىرۋشى) قۇرالداردىڭ، ارناۋلى ءجۇرىپ- تۇرۋ قۇرالدارىنىڭ جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ سىنىپتاۋىشىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ 2023 -جىلعى 30 -ماۋسىمداعى № 284 بۇيرىعىنا سايكەس جۇرگىزىلەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
قۇجاتقا سايكەس، مۇگەدەكتىگى جوق ادامدارعا مەديتسينالىق كورسەتىلىمدەر بويىنشا ەستۋ پروتەزى كومەگىن ۇسىنۋ جەرگىلىكتى وكىلدى ورگانداردىڭ شەشىمى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. مۇگەدەكتىگى جوق ادامداردى مەديتسينالىق كورسەتىلىمدەر بويىنشا ەستۋ پروتەزى كومەگىمەن قامتاماسىز ەتۋدى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جۇزەگە اسىرادى.
وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋدى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ جەرگىلىكتى ورگاندارى ءوز قۇزىرەتى شەگىندە: مۇگەدەكتىگى جوق ادامداردى مەديتسينالىق كورسەتىلىمدەر بويىنشا ەستۋ پروتەزى كومەگىمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ساتىپ الۋدى جۇزەگە اسىرادى.
ەستۋ فۋنكتسياسىنىڭ 1، 2، 3، 4 دارەجەدەگى سوزىلمالى (قايتىمسىز) بۇزىلۋى بار، مۇگەدەكتىك دارەجەسى جوق ادامداردى ەستۋ فۋنكتسياسىنىڭ بۇزىلۋىن وتەيتىن مەديتسينالىق بۇيىمدارمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە اۋىستىرۋ جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن جۇرگىزىلەدى.
ەستۋ اپپاراتتارىمەن ەستۋدى پروتەزدەۋ وتورينولارينگولوگ (سۋردولوگ) دارىگەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەستۋدى اۋديولوگيالىق زەرتتەپ- قاراۋدان كەيىن جۇزەگە اسىرىلادى.
ورتاڭعى قۇلاقتى نەمەسە سۇيەك وتكىزگىشتىگىن يمپلانتتاۋ جۇيەسىن ورناتقاننان كەيىنگى ءبىرىنشى جىلى اۋديو- (سويلەۋ) پروتسەسسورىن باپتاۋ كەمىندە 4 رەت، ەكىنشى جىلى كەمىندە 2 رەت، كەلەسى جىلدارى كەمىندە جىلىنا 1 رەت جۇرگىزىلەدى.
ورتاڭعى قۇلاق جانە سۇيەك وتكىزگىشتىگى يمپلانتتارىنا ارنالعان سويلەۋ (اۋديو) پروتسەسسورلارىن اۋىستىرۋ 5 جىلدا 1 رەت جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا اۋە بيلەتتەرىنە جەڭىلدىك جاساۋ تۋرالى زاڭ قايتا قارالادى.
اۆتور
مارلان جيەمباي