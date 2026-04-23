مامىردان باستاپ قازاقستان مۇنايى گەرمانياعا «درۋجبادان» باسقا باعىتتارمەن جەتكىزىلەدى - ر ف ۆيتسە-پرەمەرى
استانا. KAZINFORM - بۇرىن «درۋجبا» قۇبىرجولىمەن گەرمانياعا جونەلتىلگەن قازاقستاندىق مۇناي كولەمىنىڭ لوگيستيكالىق باعىتى 2026 -جىلدىڭ 1 -مامىرىنان باستاپ وزگەرەدى. بۇل تۋرالى تىلشىلەرگە رەسەي پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الەكساندر نوۆاك حابارلادى، دەپ جازدى تاسس اقپارات اگەنتتىگى.
- 1 -مامىردان باستاپ بۇرىن «درۋجبا» ارقىلى گەرمانياعا جەتكىزىلگەن قازاقستاندىق مۇناي كولەمى باسقا، بوس لوگيستيكالىق باعىتتارعا باعىتتالادى. بۇل بۇگىنگى كۇندە تەحنيكالىق مۇمكىندىكتەرگە بايلانىستى، - دەدى ول.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ ناقتىلاۋىنشا، ر ف ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن «ترانسنەفت» كومپانياسى اعىنداردى قايتا باعىتتاۋ بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتىر.
ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى «درۋجبا» مۇناي قۇبىرى جۇيەسى ارقىلى گەرمانياعا مۇناي ترانزيتىنە قاتىستى ب ا ق- تا تاراعان اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەردى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا رەسەيلىك تاراپتان اتىراۋ - سامارا - «درۋجبا» باعىتى بويىنشا قازاقستاندىق مۇناي ترانزيتىنە قانداي دا ءبىر شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەنى تۋرالى رەسمي حابارلاما تۇسپەگەن.
قازاقستاننىڭ ۇلتتىق وپەراتورى «قازترانسويل» كومپانياسى مۇناي ترانزيتىن «ترانسنەفت» قۇبىر جۇيەسى ارقىلى رەسەي ارقىلى قامتاماسىز ەتىپ وتىر. سودان كەيىن قازاقستاندىق مۇناي بەلارۋس اۋماعى ارقىلى «گومەلترانسنەفت درۋجبا» قۇبىر جۇيەسىمەن «اداموۆا زاستاۆا» مۇناي جەتكىزۋ پۋنكتىنە ايدالىپ، ودان ءارى گەرمانياداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا جەتكىزىلەدى. بۇل ترانزيت قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا 2002 -جىلعى 7 -ماۋسىمداعى ءتيىستى ۇكىمەتارالىق كەلىسىم شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر.
2025 -جىلى قازاقستان «درۋجبا» قۇبىرى ارقىلى گەرمانياعا 2,1 ميلليون توننا مۇناي جەتكىزدى. 2026 -جىلى رەسپۋبليكا بيلىگى بۇل كولەمدى 2,5 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋدى جوسپارلاعان بولاتىن.