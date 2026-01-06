مادەنيەت قايراتكەرلەرى مەملەكەتتىك ستيپەنديامەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى اتىنان مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرلەرىنە مەملەكەتتىك ستيپەنديالاردى تابىس ەتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جىل سايىن تاعايىندالاتىن ستيپەنديا - مەملەكەتتىڭ شىعارماشىلىق وكىلدەرىنە، جاس تالانتتارعا دەگەن ەرەكشە كوڭىلى مەن شىنايى قولداۋىنىڭ ايقىن دالەلى. ءارى بۇل ولاردىڭ وتاندىق مادەنيەتتى دامىتۋعا جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋگە قوسقان ۇلەسىن مويىنداۋ، لايىقتى باعالاۋ بولىپ سانالادى.
وسى جىلى 75 ادام مەملەكەتتىك قولداۋعا يە بولدى. ولاردىڭ قاتارىندا مارفۋعا ايتقوجا، ولجاس سۇلەيمەنوۆ، گەننادي بالايەۆ، اقۇشتاپ باقتىگەرەيەۆا، سماعۇل ەلۋباي، شايزا احمەتوۆا، التىنشاش جاعانوۆا، عابباس قابىش ۇلى، تىنىمباي نۇرماعانبەتوۆ، گۇلنار سالىقبايەۆا، قايرات بايبوسىنوۆ، كاميللا لي، دوسحان جولجاقسىنوۆ، نۇرعالي ءنۇسىپجان، جانعالي ءجۇزباي، يۋري كلۋشكين جانە باسقالارى بار. سونىمەن قاتار وپەرا ءانشىسى ماريا مۋدرياك، تەاتر اكتريساسى التىناي نۇربەك، كينو جانە تەاتر اكتەرى ءبازىل سۇلتانعازى، اكتريسالار سامال ەسلياموۆا مەن ەكاتەرينا ماكسيم جانە باسقا دا جاس تالانتتار مەملەكەتتىك ستيپەنديامەن ماراپاتتالدى.
مەملەكەتتىڭ قولداۋ شاراسى مادەنيەت قايراتكەرلەرىنىڭ كاسىبي شەبەرلىگىن شىڭداۋعا، جاڭا يدەيالار مەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرلەرىن جۇيەلى قولداۋ، مادەني ينفراقۇرىلىمدى ودان ءارى دامىتۋ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ساياساتىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى شىعارماشىلىقتىڭ ءورىسىن كەڭەيتىپ، ەلدەگى مادەني تۇتاستىقتى نىعايتۋعا، حالىقارالىق مادەني كەڭىستىكتە قازاقستاننىڭ ابىرويىن اسقاقتاتۋعا ىقپال ەتەدى.