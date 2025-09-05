ماڭعىستاۋدا ورتالىق ازياداعى العاشقى تەڭىز اكۆاشارۋاشىلىق جوباسى باستالدى
اقتاۋ. قازاقپارات- 5 -قىركۇيەك كۇنى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ قۇرىق پورتىندا كاسپي تەڭىزىندە تەڭىز اكۆاشارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان العاشقى تور قورشامالار سۋعا ءتۇسىرىلدى.
بۇل شارا قازاقستان تەڭىز اكۆاشارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرىلا باستاعانىن كورسەتەدى.
-ءۇش ۇلكەن تور قورشاما مەن ارنايى ياكور جۇيەسىنەن تۇراتىن جابدىق نورۆەگيادا جاسالىپ، كاسپي تەڭىزىنىڭ تابيعي جاعدايىنا بەيىمدەلگەن. قۇرىق پورتىنا جەتكىزىلگەن تور قورشامالار شەتەلدىك جانە وتاندىق مامانداردىڭ كۇشىمەن قۇراستىرىلىپ، پورتتان 20 شاقىرىم وڭتۇستىكتەگى تەڭىز اۋماعىنا ورناتىلدى. ەكولوگيالىق جاعىنان تەڭىزگە ەش زيانى جوق، - دەلىنگەن ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاماسىندا.
كەلەسى كەزەڭدە تور قورشامالاردى بالىقپەن تولتىرۋ جوسپارلانعان. بۇل - قازاقستان مەن كاسپي تەڭىزى تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن تور قورشامالار: ءارقايسىسىنىڭ اينالىمى 120 مەتر، تەرەڭدىگى 25 مەتر. العاشقى ەكى جىلدا ءوندىرىس كولەمى 300-دەن 1600 تونناعا دەيىن جەتىپ، كەيىن جىلىنا 5000 تونناعا دەيىن ۇلعايۋى كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار 80-نەن استام جاڭا جۇمىس ورنى اشىلماق.
جوبا تابيعي تازا ورتادا كاسپيي البىرتى تۇقىمداس بالىق وسىرۋگە باعىتتالعان. بالىقتار ەكولوگيالىق تازا جەممەن قورەكتەنىپ، تەڭىزدىڭ تابيعي جاعدايىندا وسىرىلمەك. بۇل ولاردىڭ پايدالى قاسيەتتەرىن تولىق ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تەڭىز اكۆاشارۋاشىلىعى جوباسى نورۆەگيا اكۆاكۋلتۋرا ينستيتۋتىنىڭ كوپجىلدىق عىلىمي زەرتتەۋلەرىنە نەگىزدەلىپ ازىرلەندى.
زەرتتەۋلەر بارىسىندا تەڭىز سۋىنىڭ گيدرولوگيالىق، گيدروفيزيكالىق جانە گيدروحيميالىق سيپاتتامالارى، سونداي- اق ۋچاسكەنىڭ باتيمەترياسى جان- جاقتى زەرتتەلدى.
وبلىس اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي بۇل باستاما ماڭعىستاۋدىڭ اگروونەركاسىپتىك الەۋەتىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، حالقىمىزدىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
— بۇگىن ءبىز ماڭعىستاۋ وبلىسى ءۇشىن عانا ەمەس، بۇكىل قازاقستان ءۇشىن تاريحي ءمانى بار ماڭىزدى وقيعانىڭ كۋاسى بولىپ وتىرمىز. ەلىمىزدە العاش رەت تەڭىز تور قورشامادا بالىق ءوسىرۋ شارۋاشىلىعى ىسكە قوسىلىپ، كاسپيي تەڭىزىنە العاشقى تور قورشامالار تۇسىرىلۋدە. بۇل جوبا - مەملەكەت باسشىسىنىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىن ءارتاراپتاندىرۋ، اكۆاشارۋاشىلىعىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرماسى اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ وتىر. بۇل باستاما جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، جاستاردى زاماناۋي بالىق شارۋاشىلىعى سالاسىنا تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل - قازاقستان اكۆاشارۋاشىلىعىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانىنىڭ ايقىن بەلگىسى. بۇل جوبا قازاقستانداعى تەڭىز اكۆاشارۋاشىلىعىنىڭ دامۋىنا جول اشىپ قانا قويماي، ايماقتىق ەكونوميكالىق وسىمگە، ەكسپورتتىق الەۋەتتىڭ ارتۋىنا جانە ەكولوگيالىق تۇراقتىلىقتىڭ ساقتالۋىنا زور ۇلەس قوسادى، - دەدى. نۇرداۋلەت قيلىباي.