ەلىمىزدەگى 40 مىڭ شاقىرىم جول موبيلدى بايلانىسپەن قامتىلماق
استانا. KAZINFORM — قازاقستانداعى 40 مىڭ شاقىرىمنان استام اۆتوموبيل جولىن موبيلدى بايلانىسپەن قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ج ي جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىن بايلانىسپەن قامتۋ جانە تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىم قۇرىلىسى جوباسىن ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
كەڭەسكە «ترانس تەلەكوم» ا ق كومپانياسى، سونداي-اق موبيلدى بايلانىس وپەراتورلارى قاتىستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا جوبانىڭ ىسكە اسىرىلۋىنىڭ اعىمداعى مارتەبەسى، سونداي-اق ينۆەستور مەن بايلانىس وپەراتورلارى اراسىندا تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى بىرلەسىپ پايدالانۋ بويىنشا ءوزارا ءىس- قيمىل ماسەلەلەرى قارالدى.
اۆتوموبيل جولدارىن موبيلدى بايلانىسپەن ورنىقتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىستاردى ۇيلەستىرۋگە جانە قۇرىلاتىن ينفراقۇرىلىمدى ءتيىمدى پايدالانۋعا بولەك نازار اۋدارىلدى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا جوبانى ىسكە اسىرۋدىڭ جانە «ترانس تەلەكوم» ا ق مەن ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ودان ارعى قادامدارى ايقىندالدى.
ايتا كەتەيىك، جوبا 40 مىڭ شاقىرىمنان استام رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق اۆتوموبيل جولدارىن موبيلدى بايلانىسپەن قامتاماسىز ەتۋدى جانە 500-دەن استام انتەننا-ماچتالىق قۇرىلىستار مەن بازالىق ستانسيالار سالۋدى كوزدەيدى. ىسكە اسىرۋ كەزەڭ- كەزەڭىمەن قاراستىرىلعان: رەسپۋبليكالىق جولداردى قامتۋدى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن، وبلىستىق جولداردى 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. قارجىلاندىرۋ بيۋدجەت قاراجاتىن تارتپاي، ينۆەستور «ترانس تەلەكوم» ا ق ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى.