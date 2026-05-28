ەلىمىزدە تۇراتىن شەتەلدىكتەر مەن قانداستارعا مەديسينالىق كومەك قالاي كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ «سيفرلىق قۇرالداردى پايدالانا وتىرىپ، ە ا ە و ەڭبەك رەسۋرستارى نارىعىن دامىتۋ» تاقىرىبىنداعى سەسسياسى شەڭبەرىندە ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اپپاراتىنىڭ باسشىسى بولات توكەجانوۆ زاماناۋي كوشى-قون ۇدەرىستەرىن، سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق قاۋىپسىزدىكتى جانە ەلدىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، شەتەل ازاماتتارى مەن ەڭبەك ميگرانتتارىنا مەديسينالىق كومەك كورسەتۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ تۋرالى باياندادى.
ول وزگە مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارى ءۇشىن مەديسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى تۋرالى اقپارات بەردى.
- ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا تۇراقتى تۇراتىن شەتەلدىكتەر، قانداستار جانە بوسقىندار دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا قازاقستاندىقتارمەن تەڭ قۇقىققا يە. ولار تەگىن مەديسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمىنە، مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديسينالىق ساقتاندىرۋ قىزمەتتەرىنە، مەديسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى، مامانداندىرىلعان جانە ستاسيونارلىق كومەككە قول جەتكىزە الادى. شەتەلدىك جۇمىسكەرلەر ءۇشىن مىندەتتەلگەن مەديسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى قولدانىلادى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدە وسىنداي ساقتاندىرۋدىڭ شامامەن 550 مىڭ شارتى جاسالدى، - دەدى ول.
بولات توكەجانوۆ سونداي-اق قۇقىقتىق مارتەبەسىنە قاراماستان قازاقستانداعى بارلىق شەتەل ازاماتتارىنا شۇعىل مەديسينالىق كومەك كورسەتىلەتىنىن، ال اينالاداعىلارعا قاۋىپ توندىرەتىن اۋرۋلارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ءسوز سوڭىندا ول دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن مىندەتتى جانە بەلگىلەنگەن مەديسينالىق ساقتاندىرۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ بويىنشا تۇراقتى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقانىن، بۇل رەتتە گۋمانيتارلىق قاعيداتتار، ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە حالىقتىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق قاۋىپسىزدىگى اراسىنداعى تەڭگەرىم قامتاماسىز ەتىلەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە وراي تەگىن مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتۋگە بولادى.