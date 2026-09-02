KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە كەيىنگى ەكى جىلدا 54 جاڭا كەن ورنى اشىلدى

    استانا. قازاقپارات - 2024-2025 -جىلدارى قازاقستاندا 54 جاڭا كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە الىندى. ونىڭ 40-تان استامى قاتتى پايدالى قازبالارعا تيەسىلى.

    алтын кен орны
    Фото: Азертадж

    ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلى العاش رەت مەملەكەتتىك ەسەپكە 35 كەن ورنى ەنگىزىلگەن. ونىڭ ىشىندە 23- ءى قاتتى پايدالى قازبالار، التاۋى كومىرسۋتەك شيكىزاتى جانە التاۋى جەراستى سۋلارىنا قاتىستى.

    2025 -جىلى تاعى 19 جاڭا كەن ورنى ەسەپكە قويىلدى. ولاردىڭ 17- ءسى قاتتى پايدالى قازبالارعا، بىرەۋى كومىرسۋتەك شيكىزاتىنا جانە بىرەۋى جەراستى سۋلارىنا تيەسىلى.

    Қазақстанда 103 пайдалы қазба мен 10 мың кен орны мемлекеттік есепке алынған
    Фото: Үкімет

    سونىمەن قاتار وسى كەزەڭدە ءبىرقاتار پايدالى قازبا تۇرلەرى بويىنشا رەسۋرستار مەن قور كولەمى ارتقان.

    اتاپ ايتقاندا:

    التىن - 157210,6 كەلى؛

    كۇمىس - 9432 توننا؛

    مىس - 122,7 مىڭ توننا؛

    حروم كەنى - 927 مىڭ توننا؛

    مىرىش - 171,9 مىڭ توننا؛

    قورعاسىن - 114,8 مىڭ توننا؛

    تەمىر كەنى - 262,2 ميلليون توننا؛

    مارگانەتس - 11,052 مىڭ توننا؛

    فوسفور كەنى - 1,338 ميلليون توننا؛

    مۇناي - 199 مىڭ توننا؛

    گاز - 22 ميلليارد تەكشە مەتر؛

    جەراستى سۋلارى — تاۋلىگىنە 104,148 مىڭ تەكشە مەتر.

    ايتا كەتەيىك، قازىرگى تاڭدا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك بالانسىندا پايدالى قازبالاردىڭ ءارتۇرلى تۇرلەرى بويىنشا شامامەن 10 مىڭ كەن ورنى بار.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ نەگىزگى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزگەنىن حابارلاعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات ەكونوميكا
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور