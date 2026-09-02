ەلىمىزدە كەيىنگى ەكى جىلدا 54 جاڭا كەن ورنى اشىلدى
استانا. قازاقپارات - 2024-2025 -جىلدارى قازاقستاندا 54 جاڭا كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە الىندى. ونىڭ 40-تان استامى قاتتى پايدالى قازبالارعا تيەسىلى.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلى العاش رەت مەملەكەتتىك ەسەپكە 35 كەن ورنى ەنگىزىلگەن. ونىڭ ىشىندە 23- ءى قاتتى پايدالى قازبالار، التاۋى كومىرسۋتەك شيكىزاتى جانە التاۋى جەراستى سۋلارىنا قاتىستى.
2025 -جىلى تاعى 19 جاڭا كەن ورنى ەسەپكە قويىلدى. ولاردىڭ 17- ءسى قاتتى پايدالى قازبالارعا، بىرەۋى كومىرسۋتەك شيكىزاتىنا جانە بىرەۋى جەراستى سۋلارىنا تيەسىلى.
سونىمەن قاتار وسى كەزەڭدە ءبىرقاتار پايدالى قازبا تۇرلەرى بويىنشا رەسۋرستار مەن قور كولەمى ارتقان.
اتاپ ايتقاندا:
التىن - 157210,6 كەلى؛
كۇمىس - 9432 توننا؛
مىس - 122,7 مىڭ توننا؛
حروم كەنى - 927 مىڭ توننا؛
مىرىش - 171,9 مىڭ توننا؛
قورعاسىن - 114,8 مىڭ توننا؛
تەمىر كەنى - 262,2 ميلليون توننا؛
مارگانەتس - 11,052 مىڭ توننا؛
فوسفور كەنى - 1,338 ميلليون توننا؛
مۇناي - 199 مىڭ توننا؛
گاز - 22 ميلليارد تەكشە مەتر؛
جەراستى سۋلارى — تاۋلىگىنە 104,148 مىڭ تەكشە مەتر.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى تاڭدا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك بالانسىندا پايدالى قازبالاردىڭ ءارتۇرلى تۇرلەرى بويىنشا شامامەن 10 مىڭ كەن ورنى بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ نەگىزگى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزگەنىن حابارلاعانبىز.