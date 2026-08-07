ەلىمىزدە جەراستى سۋىن كەشەندى پايدالانۋ جانە باسقارۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ جەراستى سۋى دەپارتامەنتى 2027-2040 -جىلدارعا ارنالعان جەراستى سۋىن كەشەندى پايدالانۋ جانە باسقارۋ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەپ جاتقانىن حابارلادى.
بۇگىندە ۆەدومستۆوارالىق جۇمىس توبى قۇرىلىپ، ساراپتامالىق تالقىلاۋلار جۇرگىزىلدى جانە مەملەكەتتىك ورگاندار مەن سالا ماماندارىنىڭ ۇسىنىستارىن ەسكەرە وتىرىپ، ەسكەرتۋلەر پىسىقتالدى. الداعى كەزەڭدە تۇجىرىمداما جوباسىن جاريالاپ، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كەلىسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
تۇجىرىمداما جەراستى سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدىڭ زاماناۋي جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. قۇجاتتى ىسكە اسىرۋ جەراستى سۋىن يگەرۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ەلدى مەكەندەر مەن ەكونوميكا سالالارىن ۇتىمدى ءارى تۇراقتى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق سۋ قورىن ساقتاۋ مەن تولىقتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇگىندە قازاقستانداعى جەراستى سۋى زەرتتەلگەنىمەن، ولاردى جان-جاقتى زەردەلەۋ دەڭگەيى ءالى دە جەتكىلىكسىز. بولاشاعى زور كوپتەگەن ۋچاسكەدە قوسىمشا گيدروگەولوگيالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ، قورلاردى قايتا باعالاۋ جانە قوسىمشا بارلاۋ جۇمىستارىن اتقارۋ قاجەت. بۇل ولاردىڭ ناقتى الەۋەتىن وبەكتيۆتى باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسىعان بايلانىستى ءبىز جەراستى سۋىن كەشەندى پايدالانۋ جانە باسقارۋ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەۋگە كىرىستىك. مەملەكەتتىك بالانس دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلىمىزدەگى جەراستى سۋىنىڭ پايدالانۋعا جارامدى قورى تاۋلىگىنە 43,2 ميلليون تەكشە مەتر. الايدا قازىرگى تاڭدا ونىڭ نەبارى شامامەن 1,5 ميلليون تەكشە مەترى، ياعني جالپى كولەمنىڭ 3,6 پايىزى عانا پايدالانىلىپ وتىر، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات مومىشيەۆ.
اتىراۋدا جەراستى تۇزدى سۋى كوتەرىلىپ، ءۇش ءىرى ساياباقتىڭ قۇرىلىسى توقتاعانىن جازعان ەدىك.