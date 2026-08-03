KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە جاڭا ماماندىقتى تەگىن وقىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋعا بولادى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جاڭا ماماندىقتى تەگىن يگەرىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بار.

    жастар
    Коллаж: Kazinform/ Nano Banana Pro

    ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، جۇمىسسىز ازاماتتارعا سۇرانىسقا يە ماماندىقتى مەڭگەرىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋ جالعاسىپ جاتىر.

    سوڭعى ءۇش جىلدا:

    30387 ادام وقۋدان ءوتتى؛

    21781 ازامات تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستى.

    مەملەكەت وقۋ اقىسىن تولەيدى، شاكىرتاقى تاعايىندايدى، سونداي-اق قاجەت بولعان جاعدايدا مەديسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ، جول ءجۇرۋ جانە تۇرۋ شىعىنىن وتەيدى.

    بۇل باعدارلامانىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنى تۋرالى تولىعىراق بەينەماتەريالىمىزدان كورە الاسىز.

    ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتورلارىنىڭ جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە قازاقستاندا 36 مىڭعا جۋىق جۇمىسكەردىڭ ەڭبەك قۇقىعى قورعالدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور