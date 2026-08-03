ەلىمىزدە جاڭا ماماندىقتى تەگىن وقىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جاڭا ماماندىقتى تەگىن يگەرىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بار.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، جۇمىسسىز ازاماتتارعا سۇرانىسقا يە ماماندىقتى مەڭگەرىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋ جالعاسىپ جاتىر.
سوڭعى ءۇش جىلدا:
30387 ادام وقۋدان ءوتتى؛
21781 ازامات تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستى.
مەملەكەت وقۋ اقىسىن تولەيدى، شاكىرتاقى تاعايىندايدى، سونداي-اق قاجەت بولعان جاعدايدا مەديسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ، جول ءجۇرۋ جانە تۇرۋ شىعىنىن وتەيدى.
بۇل باعدارلامانىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنى تۋرالى تولىعىراق بەينەماتەريالىمىزدان كورە الاسىز.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتورلارىنىڭ جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە قازاقستاندا 36 مىڭعا جۋىق جۇمىسكەردىڭ ەڭبەك قۇقىعى قورعالدى.