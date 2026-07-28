ەلىمىزدە ءۇش تۋريستىك وڭىردە جاڭا اۋەجاي سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كەندىرلى، زايسان جانە كاتونقاراعايدا جاڭا اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا حابارلادى.
كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايدىن قاپاشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوبالار شالعاي تۋريستىك باعىتتارعا قاتىناۋدى جەڭىلدەتىپ، ىشكى تۋريزمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- قازىرگى تاڭدا كەندىرلى، زايسان جانە كاتونقاراعايدا جاڭا اۋەجايلار بوي كوتەرىپ جاتىر. شالعاي وڭىرلەرگە قاتىنايتىن جولدى ەداۋىر جەڭىلدەتەتىن وسى ءتۇيىندى ينفراقۇرىلىم جوبالارىن 2026 -جىلى اياقتاۋ كوزدەلگەن، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، ىشكى تۋريزمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءبىرقاتار جۇيەلى شارا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. سونىڭ ءبىرى - Kids Go Free باعدارلاماسى.
- جوبا اياسىندا وتاندىق تۋروپەراتورلاردىڭ تۋرپاكەتتەرىنە كىرەتىن 2- 17 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ اۋە بيلەتتەرى سۋبسيديالانادى. بۇل وتباسىلاردىڭ ەل ىشىندە ساياحاتتاۋ شىعىنىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ماڭعىستاۋ جانە شۋچە-بۋراباي كۋرورتتىق ايماقتارىن، سونداي-اق الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارلارى بەكىتىلگەن. بۇل جوبالار تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا، دەمالىس ورىندارىنىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە وڭىرلەرگە كەلۋشىلەر سانىن كوبەيتۋگە باعىتتالعان.
- ەلىمىزدەگى تۋريستىك باعىتتاردىڭ سۇرانىسقا يە بولۋىنا ولاردىڭ قولجەتىمدىلىگى دە اسەر ەتەدى. اتاپ ايتقاندا، باعىتتاردىڭ جاقىن ورنالاسۋى، تىلدىك كەدەرگىنىڭ بولماۋى، بيلەت باعاسىنىڭ سالىستىرمالى تۇردە قولجەتىمدى بولۋى جانە قىسقا مەرزىمدى دەمالىستى وڭاي جوسپارلاۋ مۇمكىندىگى ازاماتتاردىڭ ەل ىشىندە ساياحاتتاۋىنا ىقپال ەتىپ وتىر، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
بۇعان قوسا، ەمدىك-ساۋىقتىرۋ، ەكوتۋريزم، جاعاجاي، بەلسەندى جانە وقيعالى تۋريزم سياقتى تۋريستىك ونىمدەردىڭ سان الۋاندىعى دەمالىستى ءتۇرلى ساناتتاعى تۋريستەردىڭ سۇرانىسىنا ساي ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.