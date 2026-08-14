ۇلىتاۋدا زاڭسىز مارگانەتس وندىرگەندەر 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام ءونىمدى شەتەلگە جونەلتكەن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى مارگانەتس كەنىن زاڭسىز ءوندىرۋ جانە وڭدەۋمەن اينالىسقان توپتىڭ ارەكەتىنە توسقاۋىل قويدى.
كۇدىكتىلەر پايدالانۋدان شىققان كارەردى رەكۋلتيۆاتسيالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقان كەيىپ تانىتقان. وقيعا ورنىندا اۋىر كارەر تەحنيكاسى مەن ۇساتۋ-جۋۋ جابدىقتارى قولدانىلعان تولىققاندى تاۋ-كەن بايىتۋ كەشەنى ىسكە قوسىلعان.
- وندىرىلگەن كەن تاۋارلىق كونسەنتراتقا وڭدەلىپ، تەمىرجول ارقىلى شەكارالاس مەملەكەتتەرگە ەكسپورتقا جونەلتىلىپ وتىرعان. شيكىزاتتى جۇيەلى تۇردە تيەپ- جونەلتۋ ءۇشىن كۇدىكتىلەر تەمىرجول تۇيىعىن جالعا العان، - دەپ حابارلادى اگەنتتىكتەن.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، وتكىزىلگەن ءونىم كولەمى 23 مىڭ توننادان اسىپ، ونىڭ قۇنى 1 ميلليارد تەڭگەدەن كوپ بولعان. زاڭسىز ارەكەت سالدارىنان قورشاعان ورتاعا زالال كەلتىرىلگەن. بۇلىنگەن جەرلەردى قالپىنا كەلتىرۋ قۇنى 150 ميلليون تەڭگەدەن اسادى. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. وزگە اقپارات ق ر ق پ ك- ءنىڭ 201-بابىنا سايكەس جاريا ەتىلمەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆەيپكە قاتىستى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى زاڭسىز ساۋدانىڭ 25 دەرەگىن توقتاتىپ، 276 مىڭنان استام ەلەكتروندى تۇتىنۋ جۇيەسىن تاركىلەگەن ەدى. كەيبىر قىلمىستىق سحەمالاردا اقشا اينالىمى 3,2 ميلليارد تەڭگەدەن اسقان.