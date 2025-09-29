ەلىمىزدىڭ ت م د مەملەكەتتەرىمەن جالپى تاۋار اينالىمى 37,3 ميلليارد دوللاردى قۇرادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مينسك قالاسىندا (بەلارۋس رەسپۋبليكاسى) تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ ۇكىمەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ شاعىن جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى وتىرىستارىنا قاتىستى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىنعا ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ءالي يدايات وعلى اسادوۆ، بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى الەكساندر تۋرچين، قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى - پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك كاسىماليەۆ، رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى ميحايل ميشۋستين، تاجىكستان پرەمەر-ءمينيسترى - ت م د ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ ۇكىمەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى كوحير راسۋلزودا، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ابدۋللا اريپوۆ، تۇرىكمەنستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى حودجامىرات گەلدىمىرادوۆ، ت م د باس حاتشىسى سەرگەي لەبەديەۆ باردى، ال ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان بەينەكونفەرەنسيا بايلانىسى ارقىلى قاتىستى.
شاعىن فورماتتا دەلەگاتسيا باسشىلارى عىلىمي-تەحنولوگيالىق سالاداعى ىنتىماقتاستىق پەن ەكونوميكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تۋرالى پىكىر الماستى.
قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ءوز سوزىندە ت م د ىنتىماقتاستىق پەن بىرلەسكەن ءوزارا ءتيىمدى شەشىمدەر ءۇشىن سەنىمدى الاڭ بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. دوستاستىق ەلدەرىنىڭ ج ءى ءو- دەگى جيىنتىق كولەمى جىل سايىن ورتا ەسەپپەن %4,5- عا ءوسىپ وتىر. بەس جىل ىشىندە ىشكى ساۋدا %40- عا ارتتى. وتكەن جىلى ەلىمىزدىڭ ت م د مەملەكەتتەرىمەن جالپى تاۋار اينالىمى $37,3 ميللياردتى قۇرادى، سونىڭ ىشىندە قىزمەتتەر ساۋداسىنىڭ كولەمى %9,4- عا ارتىپ، $4,3 ميللياردقا جەتتى. تۇراقتى ءوسۋ جانە باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋ ماقساتىندا ەكونوميكالىق ءوزارا ءىس- قيمىلدى ودان ءارى نىعايتا ءتۇسۋ ماڭىزدى. بۇل رەتتە مۇشە مەملەكەتتەردىڭ بيرجالىق ساۋدا تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇرگىزىپ جاتقان كەشەندى جۇمىسى ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتى ىنتالاندىرۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرەدى. ەكونوميكانىڭ قارقىندى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن سيفرلىق ترانسفورماتسيانى ارتتىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا باسا نازار اۋدارىلىپ وتىر.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوزىنىڭ حالىققا جولداۋىندا قازاقستاننىڭ تولىققاندى سيفرلىق ەلگە اينالۋىن تاياۋداعى ءۇش جىلدىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى رەتىندە ايقىنداپ بەردى. ءبىز مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ بارلىق سالاسىن قامتيتىن سيفرلىق كۇن ءتارتىبىن قارقىندى تۇردە دامىتىپ جاتىرمىز. بۇل ءتۇرلى الەۋمەتتىك ماسەلەنى جانە ازاماتتاردىڭ كۇندەلىكتى ءومىرىنىڭ كوپتەگەن اسپەكتىسىن شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز وتاندىق سيفرلىق ونىمدەردى ەكسپورتتاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارامىز. قازاقستان جيناقتاعان تاجىريبەسىن شەتەلدىك سەرىكتەستەرىمەن كەڭىنەن ءبولىسىپ كەلەدى، دوستاستىق بويىنشا ارىپتەستەرىمەن دە وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا دايىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.