ەلىمىزدىڭ جالپى حالىقارالىق رەزەرۆى 129,5 ميلليارد دوللارعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ جالپى حالىقارالىق رەزەرۆى 129,5 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرۇلان جاماۋبايەۆ ايتتى.
- جالپى حالىقارالىق رەزەرۆتەر ناۋرىزدىڭ سوڭىندا 129,5 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. ۇلتتىق بانكتىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 67,2 ميلليارد دوللارعا دەيىن 2,7 پايىزعا ۇلعايدى. ۇلتتىق قوردىڭ اكتيۆتەرى 2,5 پايىز ازايىپ، 62,3 ميلليارد دوللار بولدى. ءبىرىنشى توقساندا قورعا كەلىپ تۇسەتىن تۇسىمدەر 184 ميلليارد تەڭگە، ال ۇلتتىق قوردان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە بەرىلەتىن ترانسفەرت كولەمى 800 ميلليارد تەڭگە بولدى، - دەدى ول.
ونىڭ دەرەگىنشە، جىل باسىنان بەرى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنىڭ زەينەتاقى اكتيۆتەرى 25,8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن 2,6 پايىزعا ءوستى.
- ينۆەستيتسيالىق تابىس كولەمى 271,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى،- دەدى ەرۇلان جاماۋبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بيىلعى ءبىرىنشى توقساندا جالپى ىشكى ءونىم ناقتى 3 پايىزعا ءوستى.