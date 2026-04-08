ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىندە دروندار قۇلاۋىنا بايلانىستى ارنايى كوميسسيا قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - كوميسسيا باتىس قازاقستان جانە اتىراۋ وبلىستارىندا قۇلاعان درونداردىڭ قاي ەلگە تيەسىلى ەكەنىن انىقتاماق. بۇل جونىندە ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ مالىمدەدى.
- ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى قايدان كەلگەنىن جانە قاي ەلدىكى ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا قر قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ساراپشىلارى ەندى، - دەدى ول.
سونداي-اق مۇستابەكوۆ ەلىمىزدە درونداردان قورعاناتىن قۇرالدار جەتكىلىكتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستاننىڭ اۋە قورعانىسى قۇرالدارى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. اۋە كەڭىستىگىمىز بۇزىلعان جاعدايدا، ونداي فاكتىلەر تىركەۋگە الىنادى. سوندىقتان قانداي ءدا بىر زاڭنامالىق اكتىلەردى وزگەرتۋگە نە جاڭاسىن قابىلداۋعا قاجەتتىلىك جوق دەپ ەسەپتەيمىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 26 -ناۋرىزدا بقو اۋماعىنان ۇشقىشسىز ۇشاتىن اپپارات تابىلدى.
ءۇش كۇننەن سوڭ، اتىراۋ وبلىسىنىڭ اۋماعىنان دا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىنىڭ سىنىقتارى تابىلدى.