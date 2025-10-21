ەلىمىزدە شەتەلدىك تۋريستەردى قابىلداۋعا دايىن 5-6 عانا ايماق بار - دانيەل سەرجان ۇلى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە شەتەلدىك تۋريستەردى قابىلداۋعا دايىن 5-6 عانا ايماق بار. بۇل تۋرالى «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرگەن «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دانيەل سەرجان ۇلى ايتتى.
- بارلىق باعىتتى بىردەي شەتەلدىكتەرگە جارنامالاي بەرمەيمىز. مۇنى ءتۇسىنۋ كەرەك. ويتكەنى، شەتەلدىك تۋريستى قابىلداۋعا دايىن ايماقتار 5-6 عانا. ونىڭ ىشىندە الماتى قالاسى، الماتى وبلىسى، تۇركىستان، ماڭعىستاۋ جانە شىعىس قازاقستاننىڭ قاتونقاراعايى بار. استانا مەن بۋرابايدى ءبىر باعىت رەتىندە جارنامالايمىز. باسقا وڭىرلەرگە تۋريستەردى جاپپاي شاقىرۋعا ەشقانداي مۇمكىندىك بولماي تۇر. سەبەبى ولاردا دايىن ينفراقۇرىلىم جوق. ال جازدا سىن ايتىلعان ناقتى باعىتتار نەگىزىنەن ىشكى تۋريستەر باراتىن جەرلەر. ءيا، ولارعا دا شەتەلدىك تۋريستەر بارادى، ءبىراق كوپ ەمەس، - دەدى دانيەل سەرجان ۇلى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سىرتتان كەلەتىن تۋريستەر ەل ەكونوميكاسىنا ۆاليۋتا اكەلەدى. وتكەن جىلى شەتەلدىك تۋريستەرگە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر ەكسپورتىنىڭ كولەمى 2,6 ميلليارد دوللار بولدى.
- كوپ دەپ ايتۋعا كەلمەيدى. سەبەبى ونىڭ جالپى ىشكى ونىمدەگى ۇلەسى بىرنەشە پايىز عانا. ال دامىعان ەلدەردە 10 پايىزدان اسىپ، 20-30 ميلليارد دوللارعا جەتەدى. 10 ەسە ايىرماشىلىق بار. تۋريزمنىڭ باستى ماقساتى - شەتەلدەن ۆاليۋتا اكەلىپ، جەرگىلىكتى حالىقتىڭ پايداسىنا جاراتۋ. ال ىشكى تۋريزمدى الەۋمەتتىك باعىتتىڭ ءبىرى رەتىندە دامىتامىز. ويتكەنى، حالىققا رەكرەاتسيا كەرەك. رەكرەاتسيا - دەگەنىمىز جۇمىس ىستەگەن ادامنىڭ دەمالىس كەزىندە ءوزىن-ءوزى قالپىنا كەلتىرۋى. سول ءۇشىن ادامدار بالقاشقا، الاكولگە بارىپ دەمالادى، - دەدى ول.
دانيەل سەرجان ۇلىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، جوعارىدا اتالعان 6 وڭىردەن باسقا ايماقتاردا ينفراقۇرىلىم جاقسى دامىماعان. جول بويىندا سەرۆيستەر دە ناشار. ال شەتەلدىك قوناقتاردىڭ تىلىندە قىزمەت كورسەتە الاتىن گيد ماماندارى تاپشى. 3 جانە 4 جۇلدىزدى قوناق ۇيلەر جەتىسپەيدى.
ايتا كەتەيىك، تاياۋدا ءماجىلىس دەپۋتاتى ەربولات ساۋرىقوۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، ىشكى تۋريزمدى دامىتۋدىڭ ۇلتتىق باعدارلاماسىن قابىلداۋدى ۇسىنعان ەدى.
وسىدان بۇرىن قازاقستان قاي ەلدەردەن تۋريستەردى تارتۋعا ەكپىن قويىپ وتىرعانىن جازعانبىز.