ەلىمىزدە ءبىرىڭعاي الەۋمەتتىك ستاندارت ازىرلەنەدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنە ءبىرىڭعاي الەۋمەتتىك ستاندارت ازىرلەۋ تاپسىرماسى بەرىلدى. بۇل تۋرالى مينيستر سۆەتلانا جاقىپوۆا ءمالىم ەتتى.
- قاي ساناتتاعى ازاماتتاردىڭ جەڭىلدىكتەن ايىرىلاتىنى تۋرالى ايتۋعا ءالى ەرتە. شەشىم مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى كەڭەسۋدەن كەيىن جانە قارجىلىق- ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتى ەسكەرە وتىرىپ قابىلدانادى، - دەدى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇگىندە وڭىرلەردە كورسەتىلەتىن 117 الەۋمەتتىك قولداۋ شاراسىنىڭ ءتىزىمى جينالدى. الايدا ولاردىڭ مازمۇنى ءارتۇرلى جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتىڭ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى.
- شىنىمەن الەۋمەتتىك كومەككە مۇقتاج ازاماتتارعا قولداۋ شارالارىن قامتۋ ءۇشىن ءبىرىڭعاي الەۋمەتتىك ستاندارت ازىرلەۋ تاپسىرىلدى، - دەيدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇگىن ءماجىلىس ەڭ تومەنگى جالاقىنى بەلگىلەۋ تۋرالى زاڭدى قابىلدادى.