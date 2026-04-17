ەلىمىزدە ۇ ب ت جۇيەسى جاڭعىرتىلىپ، پەداگوگيكاعا ءتۇسۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ ءتارتىبىن وزگەرتىپ، ۇ ب ت جۇيەسىن جاڭعىرتۋدى جانە تالاپكەرلەردى ىرىكتەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ونىڭ سوزىنشە، ادامي كاپيتالعا ينۆەستيتسيا جاساۋ — مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. بۇل قاعيدا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ پروگرەسسيۆتى يدەيالارىنىڭ، سونداي- اق مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ جۇرگىزىپ وتىرعان ساياساتتىڭ وزەگىنە اينالدى. بۇگىندە الەمنىڭ جەتەكشى ەلدەرىندە جاڭا ءبىلىم بەرۋ مودەلدەرى جاسالىپ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق كۇشەيىپ، سيفرلىق جۇيەلەر ەنگىزىلىپ جاتىر.
- مۇنداي تاسىلدەر وقۋشىلاردىڭ قابىلەتىن ەرتە انىقتاۋعا، تالانتتاردى جان-جاقتى قولداۋعا، سونداي-اق جەكە ءبىلىم بەرۋ تراەكتوريالارىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرادى. ناتيجەسىندە ءبىلىم سالاسى تەك ءبىلىم بەرۋمەن شەكتەلمەي، ناقتى داعدىلاردى مەڭگەرگەن، ەكونوميكانىڭ سۇرانىسىنا جاۋاپ بەرەتىن مامانداردى دايارلاۋعا باعىتتالادى. بۇل — كەزەكتى رەفورما ەمەس، ساپالى جاڭا كەزەڭگە كوشۋ. وسى ۇدەرىستە تالاپكەرلەردى ىرىكتەۋ جۇيەسىن، سونىڭ ىشىندە ۇبت- نى جەتىلدىرۋ شەشۋشى ءرول اتقارادى، — دەدى بالايەۆا.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى اتاپ وتكەندەي، كوپجىلدىق تاجىريبە ۇ ب ت جۇيەسى جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ كەزىندە اشىقتىقتى، قولجەتىمدىلىكتى جانە ءبىرىڭعاي تالاپتاردى قامتاماسىز ەتەتىن ءتيىمدى قۇرال ەكەنىن كورسەتتى.
- الايدا ءار زاماننىڭ ءوز تالابى بار. ۋاقىت وتە كەلە ءبىلىم بەرۋدەگى ترەندتەر، ەڭبەك نارىعى، قۇزىرەتتەر مەن ەرەجەلەر وزگەرىپ جاتىر. ءبىز ءبىلىم سالاسىندا كەتكەن كەمشىلىكتەردى انىقتاپ، ولاردى تۇزەتۋىمىز قاجەت. اتاپ ايتساق، ۇ ب ت- نى بىرنەشە رەت تاپسىرۋ جۇيەسى تالاپكەرلەردى ساپالى ىرىكتەۋ ماسەلەسىن تولىق شەشپەيدى. سونىمەن قاتار، قازىرگى كەزدە جوعارى وقۋ ورىندارى ءبىلىمدى، دارىندى جاستاردى ءوز بەتىنشە ىرىكتەي المايدى. سەبەبى مۇمكىندىكتەرى شەكتەۋلى. بۇل، ەڭ الدىمەن، ادامي كاپيتالدى دامىتۋدىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى سانالاتىن پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا قاتىستى. وسىعان بايلانىستى ءبىرقاتار شارالاردى قابىلداۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداپ وتىر، — دەدى ول.
ايدا بالايەۆا نەگىزگى وزگەرىستەرگە توقتالدى. اتاپ ايتقاندا:
ءبىرىنشى. پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا تالاپكەرلەردى ىرىكتەۋ كەزىندە تەستىلەۋ جۇيەسى مەن ارنايى ەمتيحانداردى قاتار قولداناتىن گيبريدتى باعالاۋ فورماسىن ەنگىزۋ. بۇل رەتتە نەگىزگى نازار تەك پاندىك بىلىمگە عانا ەمەس، ويلاۋ قابىلەتىنە، تالداۋ داعدىلارىنا، وقۋعا دايىندىق دەڭگەيىنە جانە باسقا دا ماڭىزدى كورسەتكىشتەرگە اۋدارىلۋى ءتيىس.
ويتكەنى «پەداگوگ» - جاي عانا ماماندىق ەمەس. بۇل - بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇگىن ارقالاعان تۇلعا. سوندىقتان بۇل ماماندىق ءۇشىن بىلىممەن قاتار، سىنىپپەن جۇمىس ىستەۋ، وقۋشىلاردىڭ ەرەكشە قابىلەتتەرىن انىقتاي ءبىلۋ اسا ماڭىزدى.
كەلەسى جىلدان باستاپ پەداگوگيكالىق ماماندىقتارعا ءتۇسۋ كەزىندە ۇ ب ت- مەن قاتار اۋىزشا ەمتيحانداردىڭ ناتيجەلەرى دە ەسكەرىلمەك. بۇل ەمتيحانداردا تالاپكەرلەردىڭ سىني ويلاۋ قابىلەتى مەن كوممۋنيكاتسيالىق داعدىلارى نەگىزگى كريتەريي بولادى. سونداي-اق بۇل ماسەلەدە حالىقارالىق ساراپشىلارمەن بىرلەسىپ ازىرلەنىپ جاتقان جاڭا Admissions Insight Test تاپسىرمالارىنا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
ەكىنشى. ۇ ب ت- نى تۇتاستاي جاڭعىرتىپ، ونى ءبىر رەت تاپسىراتىنداي ەتىپ بەكىتۋ قاجەت. بۇل گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن وبەكتيۆتى ءارى ەڭ باستى باعا رەتىندە قاراستىرىلۋى ءتيىس.
سونىمەن قاتار ءبىلىم دەڭگەيىن ءوزىن-ءوزى باعالاۋ جانە دايىندىق ادىستەرىن ۋاقىتىلى تۇزەتۋ ءۇشىن سىناق تەستىلەۋ جۇيەسى ساقتالادى.
ءۇشىنشى. جوعارى وقۋ ورىندارىنا دايىندىق باعدارلامالارى (Foundation) ارقىلى شارتتى تۇردە قابىلداۋ جۇيەسىنەن باس تارتۋ قاجەت.
سوڭعى كورسەتكىشتەر بويىنشا شارتتى تۇردە قابىلدانعان ستۋدەنتتەردىڭ شامامەن 50-60 پايىزى وقۋ جىلى ىشىندە ەڭ تومەنگى شەكتى بالدى جيناي المايدى. سوندىقتان تالاپكەرلەردىڭ بولاشاق ماماندىعىن سانالى تۇردە تاڭداۋى اسا ماڭىزدى.
— ۇ ب ت جۇيەسىن وزگەرتۋ — تەستىلەۋدەن باس تارتۋ ەمەس ەكەنىن تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل — دارىندى تالاپكەرلەردى انىقتاۋعا، ءادىل ىرىكتەۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادام. سوندىقتان ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ەلدىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋىنا بەرىك نەگىز بولادى دەپ سەنەمىن، — دەدى ايدا بالايەۆا.
وسىدان بۇرىن 2026 -جىلعى ناۋرىز ۇ ب ت- سىنان 179 مىڭعا جۋىق ادام ءوتتى. تالاپكەرلەردىڭ %75- ى تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، %25- ى ورىس تىلىندە جانە 157 ادام اعىلشىن تىلىندە تاپسىرعانىن جازعان ەدىك.