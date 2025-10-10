ەلىمىزدە اسكەري درون ءوندىرىسى قارقىن الىپ كەلەدى
استانا. قازاقپاارت - قازىر ەلدە ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن اپپاراتتاردى ازىرلەپ، دايىندايتىن 10 شاقتى كومپانيا بار. اسكەري بولىمدەر ولاردىڭ ءونىمىن بىرتىندەپ قولدانىسقا دا ەنگىزىپ جاتىر. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار ەلدىڭ قورعانىس قابىلەتىن كۇشەيتىپ، جاۋىنگەرلىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
وتاندىق دروندار كوكتى باعىندىرا باستادى. قاناتسىز ۇشاتىن، كوزسىز كورەتىن، ءۇنسىز باقىلاپ، شابۋىلدايتىن اۋە قۇرىلعىلارى قازاق اسكەرىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرارى ءسوزسىز. ماسەلەن، قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ ءبىرى «شاعالا»، «سامۇرىق»، «قاراقۇس»، «جەبە»، «ماسا» اتتى اسكەري درونداردى قۇراستىرىپ شىققان.
بۇل - درونداردى قۇراستىراتىن بولمە. مۇندا بارلاۋعا، شابۋىلداۋعا ارنالعان ۇشقىشسىز اپپاراتتاردىڭ بىرنەشە ءتۇرى بار.
ءالىبي سەيىت، اعا ينجەنەر:
- قازىر ءبىز جەڭىل كلاستى درونداردى جيناپ جاتىرمىز. بەس ديۋيىمدىك، جەتى جانە ون ديۋيىمدىك دروندارىمىز بار. بۇلار قازىر كوپ پايدالانىلاتىن FPV، كاميكادزە دروندار بوپ سانالادى. وندىرىستىك سەحتا شاعىن درونداردان بولەك اۋىر كلاستى قۇرىلعىلار دا قۇراستىرىلادى. ياعني بارلىعى جۇك كوتەرۋگە ىڭعايلى، سالماعى اۋىر، قۋاتتى قوزعالتقىشتارمەن جابدىقتالعان. بۇل - قازىر جاسالىپ جاتقان جوبانىڭ ءبىرى. دايىندارى دا بار. «شاعالا» ۇشقىش اۆياتسيالىق كەشەنى بار، جىلۋ اعىنى يميتاتورى بار نىسانالى جاتتىعۋ كەشەنى بار.
جانات احمەتوۆ، نۇسقاۋشى:
- قازىر زاڭ وزگەرىپ جاتىر. دروندى ۇشىرۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە سەرتيفيكات الىپ، تىركەۋگە قويۋ كەرەك. ياعني 220 گرامنان اساتىن بولسا سەرتيفيكات كەرەك. قازىر ءبىرىنشى كاتەگوريانى وقىتىپ جاتىرمىز.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى اسكەري درون ءوندىرىسىن دامىتىپ، ەلدىڭ تەحنولوگيالىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا كۇش سالىپ جاتىر. اسىرەسە وتاندىق كاسىپورىندارعا باسىمدىق بەرىپ، جوبالارىنا قولداۋ بىلدىرۋدە. سايكەسىنشە، قازىر 10 شاقتى كومپانيا درون ءوندىرىسىن قولعا العان.
ەلجاس بەيبىت ۇلى، ق ر ءو ق م باسقارما باسشىسى:
- بۇگىندە ءارتۇرلى ماقساتتاعى درونداردى قۇراستىرۋ، باپتاۋ، باعدارلامالاۋ، تەستىلەۋ، مامانداردى وقىتۋ جانە ولارعا سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ بويىنشا قۇزىرەتتەر يگەرىلدى. الدىڭعى قاتارلى شەتەلدىك تەحنولوگيالىق كومپانيالارمەن سەرىكتەستىككە كورپۋستار، اسپالى جابدىقتار، ەلەكتر كومپونەنتتەرى، باسپالى پلاتالار ءوندىرىسى لوكاليزاتسيالانعان. ەلىمىزدە دروندار عانا ەمەس، جالپى اسكەري سالاعا قاجەتتى قارۋ- جاراق پەن تەحنيكانىڭ تەڭ جارتىسى وزىمىزدە وندىرىلەدى. ياعني جاۋىنگەرلىك تەحنيكا دايىنداۋ، ونى زاماناۋي قۇرىلىعىلارمەن جابدىقتاۋ باعىتىندا اۋقىمدى جوبالار بار.
