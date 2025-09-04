ەلىمىزدە 12,6 ميلليون ادام تابيعي گازبەن قامتىلعان - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - گاز سالاسى بۇگىندە قارقىندى دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىن باستان كەشىرىپ، ەل ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە بولىپ وتىر. گازبەن قامتاماسىز ەتۋ - ميلليونداعان ازاماتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن باسىم مىندەتتەردىڭ ءبىرى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا ەل بويىنشا گازداندىرۋ دەڭگەيى %62,4- دى قۇرايدى. بۇل 20,2 ميلليون حالىقتىڭ 12,6 ميلليونىنان استامىنىڭ تابيعي گازعا قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر. بۇل كورسەتكىش 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا %2,4- عا جوعارى. جىل سوڭىنا دەيىن بۇل دەڭگەي %63,8- عا جەتكىزىلمەك.
- تەك 2024 -جىلدىڭ وزىندە 4000 شاقىرىمنان استام گاز قۇبىرى سالىنىپ، 93 جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. ال 2025 -جىلى تاعى 77 جوبانى اياقتاپ، 300 مىڭنان استام تۇرعىندى گازعا قوسۋ جوسپارلانۋدا. بۇگىندە تاريحي اۋقىمداعى جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا: قاراشىعاناقتا، جاڭاوزەندە، قاشاعاندا گاز وڭدەۋ زاۋىتتارى سالىنىپ جاتىر. قاشاعان گ ءو ز- ءىنىڭ قۋاتى جىلىنا 1 ميلليارد تەكشە مەتر گازدى قۇرايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، كاتارلىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ ستراتەگيالىق ماڭىزى بار «بەينەۋ - بوزوي - شىمكەنت» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىنىڭ ەكىنشى جەلىسى سالىنىپ جاتىر. اناباي، روجكوۆ جانە ورىكتاۋ شىعىس سياقتى جاڭا كەن ورىندارىن يگەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. بيىل ۇزىندىعى 300 ك م «تالدىقورعان - ءۇشارال» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىنىڭ پايدالانۋعا بەرىلۋى جوسپارلانعان. بۇل جوبا جەتىسۋ وڭىرىندەگى 130 مىڭعا جۋىق حالقى بار 66 ەلدى مەكەندى تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتەدى. ناتيجەسىندە وبلىستىڭ گازداندىرۋ دەڭگەيى %47- دان %90- عا دەيىن وسەدى. سونداي-اق، «سارى ارقا» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن كوكشەتاۋ مەن پەتروپاۆلعا دەيىن جەتكىزۋ دە باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
بۇل نىساندار - كارتاداعى جاي عانا نۇكتەلەر ەمەس، قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق ەگەمەندىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ناقتى قادامدار. اسىرەسە، گازداندىرۋ ەڭ كۇردەلى ءارى قارجىلىق شىعىندى تالاپ ەتەتىن سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەرگە ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. بولجامدار بويىنشا، الداعى جىلدارى ەلدە گاز تۇتىنۋ كولەمى ايتارلىقتاي ارتادى — 2025 -جىلى 21,2 ميلليارد تەكشە مەتردەن 2028 -جىلعا قاراي 32,4 ميلليارد تەكشە مەترگە جەتپەك. بۇعان ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە جاڭا پاروگاز ەلەكتر ستانسيالارىنىڭ ىسكە قوسىلۋى، مۇناي- گاز حيمياسى مەن اۋىر ونەركاسىپتەگى اۋقىمدى جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى جانە وڭىرلەردىڭ جەدەل گازداندىرىلۋى ىقپال ەتەدى.
بۇگىندە گاز - تەك ۇيلەردەگى جىلۋ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاڭا جۇمىس ورىندارى، قالالاردىڭ ەكولوگيالىق ساۋىعۋى، ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسىنىڭ سەنىمدىلىگى. سالا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەگى زور الەۋمەتتىك ماڭىزعا يە: ولاردىڭ ارقاسىندا ميلليونداعان قازاقستاندىق وركەنيەتتىڭ ەڭ باستى يگىلىكتەرىنىڭ بىرىنە قول جەتكىزدى. گاز سالاسىنىڭ دامۋى - قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگى مەن ورنىقتى بولاشاعىنا جاسالعان سەنىمدى قادام.