ەلىمىز كومىر وندىرۋدەن ون ءىرى ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا وتكەن سالتاناتتى جيىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كومىرسۋتەگى دۇنيە ءجۇزىنىڭ ەنەرگەتيكا نارىعىندا، سايكەسىنشە، قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىندا بۇرىنعىداي باستى رولگە يە بولا بەرەتىنىن ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، الەمدەگى مۇناي- گاز سالاسى كوپتەگەن مەملەكەت پەن بەلگىلى ساراپشىلاردىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا. سالانىڭ كەلەشەگى ونىڭ جاھان ەكونوميكاسىنىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسىنا ىقپال ەتۋى تۇرعىسىنان تالقىلانىپ جاتىر.
- مەنىڭ پايىمداۋىمشا، كومىرسۋتەگى دۇنيە ءجۇزىنىڭ ەنەرگەتيكا نارىعىندا، سايكەسىنشە، قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىندا بۇرىنعىداي باستى رولگە يە بولا بەرەدى. ءبىرقاتار ەلدىڭ، سونىڭ ىشىندە ەۋروپالىق مەملەكەتتەردىڭ تاجىريبەسى كورسەتكەندەي، بالاما قۋات كوزى قاجەتتىلىكتى تولىق وتەي المايدى. بۇدان بولەك، ونەركاسىپتە، سونىڭ ىشىندە ەلەكتر ستانسالارىنىڭ قۇرىلىسىندا كومىردى زالالسىزداندىراتىن وزىق تەحنولوگيانى پايدالانۋعا باسا ءمان بەرۋ قاجەت. قازاقستاننىڭ ەنەرگيا بالانسىندا كومىردىڭ ۇلەسى 70 پايىزعا جۋىق ەكەنى ءمالىم. ەلىمىز كومىر وندىرۋدەن ون ءىرى ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى. بۇل ارتىقشىلىقتان باس تارتپاعان ءجون. كەرىسىنشە، ونى ءتيىمدى پايدالانۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى مۇناي- گاز سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.