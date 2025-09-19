ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:44, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەلوردانى تولىق گازداندىرۋ قاشان اياقتالادى

    استانا. KAZINFORM - استانا اۋماعىنداعى تۇرعىن ۇيلەردى تابيعي گازعا قوسۋ جۇمىستارى قاشان تولىق اياقتالادى؟ بۇل سۇراققا استانا اكىمدىگى جاۋاپ بەردى.

    Крупное газовое месторождение обнаружено в Узбекистане
    Фото: Pexels

    - قازىرگى كەزدە گازبەن قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس 300 مىڭ ادامنىڭ 216 مىڭىنا گاز جەتكىزىلگەن، بۇل جالپى سانىنىڭ 72 پايىزىن قۇرايدى. 12 مىڭ ابونەنت قوسىلعان، 14 مىڭ ابونەنتكە (كوكتال-1، كوكتال-2، اگروقالاشىق، وڭتۇستىك-شىعىس، جەلەزنودوروجنىي، كۇيگەنجار، ميچۋرينو، ينتەرناتسيونالنىي، ۆەللا ۆيللادج، Family Village، ۇركەر، اقبيداي جانە قازاقاۋىل شاعىن اۋداندارى، نۇربەسىك) جەلىلەر جەتكىزىلگەن.

    2025 -جىلى شۇبار، تەلمان جانە كيرپيچنىي تۇرعىن الاپتارىندا گاز جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ جوسپارلانعان، - دەلىنگەن اكىمدىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قالعان تۇرعىن الاپتارىنا ارنالعان جوبالار بويىنشا ساراپتامالاردىڭ قورىتىندىلارىن الۋ ەسكەرىلگەن: ءوندىرىس، Garden Village.

    - ەلوردانى تولىق گازداندىرۋدى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان، - دەپ اتالىپ وتكەن ەلوردا اكىمدىگىنىڭ اقپاراتىندا.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا پاۆلودار، اباي، شىعىس قازاقستان وبلىستارىن رەسەيدەن قىتايعا تارتىلاتىن ترانزيتتىك قۇبىر ارقىلى گازداندىرۋ كەلىسسوزى قاي ساتىدا ەكەنىن ءمالىم ەتتى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار