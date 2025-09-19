ەلوردانى تولىق گازداندىرۋ قاشان اياقتالادى
استانا. KAZINFORM - استانا اۋماعىنداعى تۇرعىن ۇيلەردى تابيعي گازعا قوسۋ جۇمىستارى قاشان تولىق اياقتالادى؟ بۇل سۇراققا استانا اكىمدىگى جاۋاپ بەردى.
- قازىرگى كەزدە گازبەن قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس 300 مىڭ ادامنىڭ 216 مىڭىنا گاز جەتكىزىلگەن، بۇل جالپى سانىنىڭ 72 پايىزىن قۇرايدى. 12 مىڭ ابونەنت قوسىلعان، 14 مىڭ ابونەنتكە (كوكتال-1، كوكتال-2، اگروقالاشىق، وڭتۇستىك-شىعىس، جەلەزنودوروجنىي، كۇيگەنجار، ميچۋرينو، ينتەرناتسيونالنىي، ۆەللا ۆيللادج، Family Village، ۇركەر، اقبيداي جانە قازاقاۋىل شاعىن اۋداندارى، نۇربەسىك) جەلىلەر جەتكىزىلگەن.
2025 -جىلى شۇبار، تەلمان جانە كيرپيچنىي تۇرعىن الاپتارىندا گاز جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ جوسپارلانعان، - دەلىنگەن اكىمدىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قالعان تۇرعىن الاپتارىنا ارنالعان جوبالار بويىنشا ساراپتامالاردىڭ قورىتىندىلارىن الۋ ەسكەرىلگەن: ءوندىرىس، Garden Village.
- ەلوردانى تولىق گازداندىرۋدى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان، - دەپ اتالىپ وتكەن ەلوردا اكىمدىگىنىڭ اقپاراتىندا.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا پاۆلودار، اباي، شىعىس قازاقستان وبلىستارىن رەسەيدەن قىتايعا تارتىلاتىن ترانزيتتىك قۇبىر ارقىلى گازداندىرۋ كەلىسسوزى قاي ساتىدا ەكەنىن ءمالىم ەتتى.