ەلوردادا قانداي نىساندار سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانادا جىل سوڭىنا دەيىن قانداي مادەني نىساندار پايدالانۋعا بەرىلەدى؟ «قازاقستان» سپورت كەشەنىن قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتىر؟ وسى ساۋالدارعا جاۋاپ ىزدەپ، قالا اكىمدىگىنە رەسمي ساۋال جولداعان ەدىك.
مادەنيەت باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، جىل سوڭىنا دەيىن قالادا وقۋ مەن ارالاسۋعا ارنالعان ەكى جاڭا زاماناۋي الاڭ اشىلادى. جاڭا كىتاپحانالار سارايشىق اۋدانىنداعى А91 كوشەسىندە جانە بايقوڭىر اۋدانىنداعى ك. يمانوۆ كوشەسىندە بوي كوتەرمەك. بيىل ەسىل اۋدانىندا جاڭا كىتاپحانا اشىلىپ، تاعى ءۇش قالالىق كىتاپحانا جاڭعىرتىلدى.
وسىلايشا، ەلوردادا اكىمدىككە قاراستى كىتاپحانالاردىڭ جالپى سانى 25-كە جەتەدى.
- كىتاپ وقۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ قايتا ورالعانىن بايقاپ وتىرمىز. جاڭا كىتاپحانالار تەك كىتاپ ساقتايتىن ورىن ەمەس، بارلىق جاستاعى تۇرعىندارعا ارنالعان زاماناۋي مادەني ورتالىققا اينالىپ جاتىر، - دەدى باسقارمادان.
وقىرماندار سانى 80 مىڭنان 90 مىڭعا دەيىن ءوستى، ال كىتاپ قورى 750 مىڭ داناعا جەتتى.
اكىمدىك وكىلدەرى قاجىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلى اتىنداعى ورتالىق ستاديوننىڭ ورنىندا بوي كوتەرەتىن جاڭا ارەنانىڭ ەگجەي-تەگجەيىن دە ايتتى. ستاديون 1936 -جىلى سالىنعان، ەسكى عيمارات اپاتتى جاعدايدا دەپ تانىلىپ، تولىقتاي بۇزىلدى.
جاڭا ارەنانىڭ جالپى اۋدانى - 18950 شارشى مەتر. ينكليۋزيۆ قاعيداتتارىنا سايكەس، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا ارنالعان ورىندار قاراستىرىلعان.
- كەشەننىڭ سىيىمدىلىعى 3598 ورىن، فۋتبول الاڭىنىڭ ولشەمى 105×68 مەتر، ول قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ كلاسسيفيكاتسياسى بويىنشا IV ساناتقا ساي كەلەدى، - دەپ مالىمدەدى ەلوردانىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى.
جاڭا ارەنا UEFA- نىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارىنا تولىق سايكەس بولادى، ول جوعارى دەڭگەيدەگى جارىستار مەن حالىقارالىق تۋرنيرلەر وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مۇندا كورەرمەندەر مەن سپورتشىلارعا ارنالعان جايلى ايماقتار، زاماناۋي ينجەنەرلىك جۇيە مەن بۇقارالىق ءىس-شارالارعا ارنالعان الاڭدار سالىنادى.
«قازاقستان» سپورت كەشەنىنە كەلسەك، ونىڭ قايتا جاڭعىرتۋ جالعاسىپ جاتىر. اتالعان نىساننىڭ تاعدىرى بىرنەشە جىلدان بەرى قالا تۇرعىندارىنىڭ ەرەكشە نازارىندا. جاڭارتۋ جۇمىستارىنان كەيىن كەشەننىڭ جالپى اۋدانى 37664,3 شارشى مەتر زاماناۋي كوپ فۋنكسيونالدى ورتالىققا اينالادى.
2000 -جىلى سالىنعان عيمارات كۇردەلى جوندەۋدى قاجەت ەتكەن. بىرنەشە جىل بۇرىن سپورت كەشەنىنىڭ تەك قاڭقاسى قالعان ەدى، ال الماتى اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى ەلوردانىڭ ەڭ تانىمال سپورت نىساندارىنىڭ ءبىرى قايتا جاندانادى دەپ كۇتەدى.
نەگىزگى مۇز ايدىنى ترانسفورمەر جاپپامەن جابدىقتالادى، دەمەك سپورتتىق تا، مادەني ءىس-شارالار دا وتكىزۋگە مۇمكىندىك تۋادى. قايتا جوندەۋدەن كەيىن مۇز ايدىنىنىڭ سىيىمدىلىعى 6000 ورىن، باسسەيننىڭ سىيىمدىلىعى 1200 ورىن، ال جىلجىمالى تريبۋنالارعا قوسىمشا 1000 ورىن قوسادى.
ەلوردا اكىمدىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭارتىلعان كەشەن قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن جاڭا تارتىلىس ورتالىعىنا اينالماق.
ايتا كەتسەك، استانا قالاسىندا رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا جاڭا №7 بالالار كىتاپحاناسى اشىلدى.