ەلوردادا ب ا ءا- دەن اكەلىنگەن جاڭا بەينەباقىلاۋ كامەرالارى قاشان ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - استانادا بىرىككەن اراب امىرلىگى كومپانياسى ورناتاتىن جاڭا بەينەباقىلاۋ جۇيەسىنىڭ قاشان جۇمىس ىستەي باستايتىنى بەلگىلى بولدى.
- كەلىسىمشارتقا سايكەس، جىل سوڭىنا دەيىن كومپانيا العاشقى كەزەڭدى اياقتاۋى ءتيىس جانە قوسىمشا 20 مىڭنان استام بەينەباقىلاۋ كامەراسى ورناتىلادى. جەلتوقسان ايىندا اياقتاپ، ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك.
ايتا كەتسەك، ب ا ءا كومپانياسى باسقاراتىن بەينەباقىلاۋ جۇيەسى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىنىڭ كومەگىمەن جۇمىس ىستەمەك.
جىل باسىندا «سەرگەك» ەلوردادان كەتىپ، قالاداعى كامەرالاردى ب ا ءا كومپانياسى باسقاراتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
استانا قالاسى تسيفرلاندىرۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى ديدار سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا جوبادا اپپاراتتىق- باعدارلامالىق كەشەننىڭ باسىم بولىگى ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن تۇراقتى ەلەكتر ەنەرگياسىن قوسۋ قاراستىرىلعان. سونداي- اق بەينە ءتۇسىرىلىمنىڭ ۇزدىكسىز بەرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا بەينەباقىلاۋ كامەرالارى وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىنە قوسىلادى.
بۇگىن ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك «الماتى» اۋدانى تۇرعىندارىمەن كەزدەسىپ، حالىقتى تولعاندىرعان ساۋالدارعا جاۋاپ بەردى.
حالىقپەن كەزدەسۋ بارىسىندا قالا باسشىسى جەمقورلىق سيمۆولىنا اينالعان استاناداعى 1 ميلليارد تەڭگەنىڭ سۋبۇرقاعىن قالپىنا كەلتىرۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
