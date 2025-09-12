ەلوردا ەكونوميكاسىنا 7 ايدا 1,2 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جولداۋىنداعى تاپسىرمالاردى جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا ەلوردادا ەكونوميكالىق ءوسىم قارقىن الدى. بيىلعى 7 ايدا استاناعا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى %42- عا ارتىپ، 1,2 تريلليون تەڭگەگە جەتتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوز جولداۋىندا ەكونوميكالىق ءوسۋدىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرىن نىعايتۋعا ەرەكشە نازار اۋداردى. ولاردىڭ اراسىندا ينۆەستيتسيالار، ونەركاسىپ جانە كاسىپكەرلىك ماڭىزدى ورىن الادى. قالادا ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. ينۆەستورلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا جانە جوبالاردى قولداۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلىپ وتىر.
بيىل 7 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا استانا ەل ەكونوميكاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى جاعىنان كوش باستادى. ناقتى ءوسىم %42- دى قۇراپ، 1,2 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. جەكە ينۆەستيتسيالار %25,4- عا ءوسىپ، 780 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. مەملەكەت باسشىسى ءوز جولداۋىندا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ەرەكشە ءرولىن اتاپ ءوتتى. بۇل ەكسپورتتىق الەۋەتتى قالىپتاستىراتىن، جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزەتىن جانە ساپالى جۇمىس ورىندارىن قۇراتىن سالا. 2024 -جىلى وڭدەۋ ونەركاسىبى ءوندىرىسىنىڭ ءوسىمى %10- دان اسىپ، 2,5 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. بيىل وڭدەۋ ونەركاسىبىندە جاڭا وندىرىستەردى ىسكە قوسۋ ەسەبىنەن كولەمدى %7- عا ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ءوسىم 2,6 تريلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. استاناداعى №1 يندۋستريالىق پارك تا تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ، ايتارلىقتاي ينۆەستيتسيالار تارتىپ كەلەدى.
مۇندا جالپى قۇنى 336 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن 139 جوبا ورنالاسقان. ولاردىڭ ىشىندە 82 كاسىپورىن جۇمىس ىستەپ تۇر. ال الداعى ەكى جىل ىشىندە تاعى 57 ءوندىرىس اشىلماق. 2025 -جىلى 43 ميلليارد تەڭگەگە 21 كاسىپورىندى ىسكە قوسۋ جانە 1,2 مىڭ جۇمىس ورنىن قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ءبىرىنشى پاركتىڭ تابىستى تاجىريبەسىن ەسكەرە وتىرىپ، مەملەكەتتىك-جەكەمەنشىك ارىپتەستىك تەتىگىن پايدالانا وتىرىپ، № 2 يندۋستريالىق پارك جوباسىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا جۇمىس باستالدى. ونىڭ اۋماعىندا 500 ميلليارد تەڭگەدەن استام سوماعا 100-دەن استام جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل 8 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. №1 يندۋستريالىق پاركتىڭ ءۇش جەتەكشى كاسىپورنىنىڭ العاشقىسى - «Kazakhstan Paramount Engineering». ول - 2014 -جىلى قۇرىلعان، برونەتەحنيكانى ءوندىرىسىن جانە جاۋىنگەرلىك مودۋلدەر مەن ەلەكتروندىق جۇيەلەردى شىعاراتىن كاسىپورىن.
وندىرىستىك اۋدانى - 13500 شارشى مەتر، قۋاتتىلىعى جىلىنا 360 MRAP اۆتوموبيلى، قىزمەتكەرلەر سانى 350-گە جۋىقتايدى. كاسىپورىن جوبالارىنىڭ قاتارىندا - جىلىنا 10 مىڭ داناعا دەيىن جۇك تەحنيكاسىن شىعاراتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسى، قورعانىس جانە ازاماتتىق ماقساتتاعى ەلەكتروندىق ونىمدەردى ءوندىرۋ، سونداي-اق ارتيللەريالىق وق- دارىلەردى تولىق سيكلدى ءوندىرۋدى قۇرۋ بويىنشا «اسپان» جوباسىن ىسكە اسىرۋ.
- ءاربىر ادام وزىنە ۇنايتىن ماماندىق تابۋى كەرەك. ماماندىق سۇرانىسقا يە بولسا، ول ماماندى سىيلايدى دەپ ويلايمىن. ءبىز اعام ەكەۋمىز بۇل زاۋىتتا تالاي جىلدان بەرى ەلەكتريك بولىپ جۇمىس ىستەيمىز جانە وسىنداي اۋقىمدى ءوندىرىستىڭ ءبىر بولىگى بولعانىمىزعا قۋانىشتىمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى 4-رازريادتاعى دانەكەرلەۋشى-ەلەكتريك قوسىلبەك ءناسىپحان.
ەكىنشىسى - «ارومات» فابريكاسى. ول - ورتالىق ازياداعى تولىق سيكلدى پارفيۋمەريا شىعاراتىن جالعىز فابريكا. وندىرىستىك قۋاتتىلىق - جىلىنا 5 ميلليون قۇتىعا دەيىن جەتەدى. ءونىمنىڭ شامامەن %90- ى ت م د جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە ەكسپورتتالادى. 2025 -جىلدىڭ كوكتەمىندە «VITTORIO» جانە «The Spirit of Kazakhstan» جاڭا جەلىلەرى ىسكە قوسىلدى.
- كوكتەمدە ءبىز استانا، الماتى قالالارىنا، ۇلىتاۋ جانە اتىراۋ وڭىرلەرىنە ارنالعان پرەميۋم جەلىسىن شىعاردىق. كەيبىر حوش يىستەردى Fleur Narcotiqu پەن Fleur de Santal سياقتى بەستسەللەرلەردىڭ اۆتورلارى - فرانسۋز پارفيۋمەرلەرى كۆەنتين بيش پەن گاەل مونتەرو ازىرلەدى. ءبىزدىڭ ۇجىمىمىز تاتۋ، 120 ادام ءبىر ۇلكەن وتباسى سەكىلدى. قازىر جۇمىسشى ماماندىقتى تاڭداۋدىڭ ەڭ قولايلى ۋاقىتى دەپ ەسەپتەيمىن. مەملەكەت ءبىزدى دامۋعا جانە وسۋگە بارلىق جاعدايدى جاساپ، بەلسەندى قولداپ وتىر، - دەدى وندىرىستىك سەح باستىعى ايدىن قايىرجانوۆ.
ءۇشىنشىسى - «Metal Former». ول - «جايلى مەكتەپ» ۇلتتىق جوباسىنا قاتىساتىن قاسبەتتىك ماتەريالداردى شىعاراتىن قازاقستانداعى العاشقى كاسىپورىن. نەگىزگى باعىت - عيماراتتاردىڭ سىرتقى جانە شاتىر بەتتەرىنە ارنالعان قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋ.
- جۇرەك كەز كەلگەن جۇمىسقا جاقىن بولۋى كەرەك. ءبىر اي ىستەپ كورىپ، ۇنامادى دەپ باسقا جۇمىسقا اۋىسا بەرمەۋ كەرەك. وسىلاي جىلدار بويى جۇرە بەرسەڭ، ءوز ءىسىندى تابا المايسىڭ. جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىندا ءاربىر جۇمىسشىنىڭ ەڭبەگىن باعالاپ، ونىڭ دامۋى مەن كاسىبي وسۋىنە جاعداي جاساۋ ەرەكشە ماڭىزدى. ەلدىڭ بولاشاعىن ءدال وسى جۇمىسشىلار ءوز قولدارىمەن سالادى، - دەدى كوپ جىلدىق تاجىريبەسى بار قۇرىلىسشى ارمان ابيروۆ.
بۇعان دەيىن ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى شەتەلدىك كومپانيالار باسقارۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.