ەلوردا اكىمى ل ر ت- نىڭ قاشان ىسكە قوسىلاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك اراقشاسىندا ل ر ت- نىڭ قاشان ىسكە قوسىلاتىنى تۋرالى جازدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنى رەسمي سايتى.
- پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى رومان سكليارمەن بىرگە LRT دەپوسىنىڭ عيماراتىنا بارىپ، جەڭىل رەلستى كولىك جوباسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا قۇرىلىپ جاتقان ءبىرىڭعاي ديسپەتچەرلىك ورتالىقتىڭ جۇمىس دايىندىعىمەن تانىستىق.
ورتالىق كولىك جۇيەسىن باسقارۋ مەن قالاداعى جول-كوشە جەلىسىندەگى پروتسەستەردى ۇيلەستىرۋدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالادى.
ونىڭ فۋنكسيونالىنا LRT قۇرامدارىنىڭ قوزعالىسىن باسقارۋ، ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسىنىڭ باعدارشام نىساندارىن ۇيلەستىرۋ، قوعامدىق كولىكتى ديسپەتچەرلىك سۇيەمەلدەۋ، ۆەلوسيپەدتى جالعا بەرۋ جۇيەسىن ديسپەتچەرلەۋ، سونداي-اق كولىك دەرەكتەرىن وڭدەۋ جانە ساراپتامالىق تالداۋ كىرەدى، - دەپ جازدى جەڭىس قاسىمبەك.
سول سياقتى ارالاۋ بارىسىندا «اۋەجاي»، «بايتەرەك»، «مينيسترلىكتەر ءۇيى»، «مۋزەي» ستانسيالارىنىڭ جاي-كۇيى قارالدى. سىناقتىق پايدالانۋ بەكىتىلگەن سىناق باعدارلاماسىنا سايكەس بۇكىل جەلى بويىنشا ءجۇرىپ جاتىر. سىناقتار ينفراقۇرىلىم مەن قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىن تەكسەرۋدى، سونداي-اق پەرسونالدى دايارلاۋدى جانە اپاتتىق راسىمدەردى پىسىقتاۋدى قامتيدى. قۇرامدار ورتالىق ازيانىڭ كليماتىنا بەيىمدەلگەن، تومەن تەمپەراتۋرا مەن ايازعا ءتوزىمدى.
- LRT قۇرامدارى پيلوتسىز رەجيمدە قاتىنايدى. سىناق رەجيمىندە پايدالانۋدى اياقتاۋ جانە جولاۋشىلار قوزعالىسىن باستاۋ كۇنى بارلىق ءىس- شارا كەشەنى تولىق ورىندالىپ، جۇيەنىڭ بەلگىلەنگەن تەحنيكالىق تالاپتارعا سايكەستىگى راستالعاننان كەيىن انىقتالاتىن بولادى. LRT جۇمىسى جاقىن ارادا باستالادى (كوكتەمدە)، - دەدى ەلوردا اكىمى.
وسىعان دەيىن ەلورداداعى ل ر ت قانداي قوسىمشا باعىتتاردا داميتىنى تۋرالى جازدىق.