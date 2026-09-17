ۇلتتىق قوردان ستراتەگيالىق جوبالارعا 5 تريلليون تەڭگە بولىنەدى - قارجى مينيسترلىگى
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلى قازاقستاندا ەكونوميكانىڭ دامۋىن ىنتالاندىرۋ ءۇشىن 1,6 تريلليون تەڭگە جۇمسالماق. الداعى ءۇش جىلدا ۇلتتىق قور قاراجاتى ەسەبىنەن 347 ستراتەگيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋعا 5 تريلليون تەڭگە باعىتتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى ءمالىم ەتتى.
ۆيتسە- ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قارجىلاندىرۋ ءتاسىلى بىرتىندەپ قايتارىمسىز قارجىلاندىرۋدان ينۆەستيتسيالىق نەسيەلەۋگە اۋىسىپ جاتىر. بۇل بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا جانە وعان قوسىمشا جەكە ينۆەستيتسيالار تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- مەملەكەتتىڭ باستى ماقساتى - پايدا تابۋ ەمەس، حالىق الدىنداعى الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ جانە ازاماتتاردىڭ لايىقتى ءومىر سۇرۋىنە جاعداي جاساۋ. بارلىق بيۋدجەتتىك ينۆەستيتسيالىق جوبالار باسىمدىقتارىنا قاراي ىرىكتەلدى، - دەدى ابزال بەيسەنبەك ۇلى قۇرىلتايدا وتكەن بيۋدجەت تانىستىرىلىمىندا.
الداعى ءۇش جىلدا ۇلتتىق قور قاراجاتى ەسەبىنەن 347 ستراتەگيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋعا 5 تريلليون تەڭگە كوزدەلگەن. ونىڭ 4,4 تريلليون تەڭگەسى ءتورت نەگىزگى باعىتقا - كولىك جانە لوگيستيكاعا، الەۋمەتتىك سالاعا، ەنەرگەتيكا مەن سۋ رەسۋرستارىنا باعىتتالادى.
- بۇل - ەلگە قاجەتتى جوبالار، پەريناتالدىق ورتالىقتار مەن وڭىرلىك اۋرۋحانالار، جىلۋ جانە گاز جەلىلەرى، اۆتوموبيل جولدارى مەن سۋ ينفراقۇرىلىمدارى. ينۆەستيتسيالاردىڭ ماڭىزى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋمەن عانا شەكتەلمەيدى. ولار تىكەلەي الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق ناتيجە بەرەدى، - دەدى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى.
جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە شامامەن 31 مىڭ جۇمىس ورنى اشىلادى. ونىڭ 25 مىڭى - تۇراقتى جۇمىس ورىندارى.
بيۋدجەتكە شامامەن 3,7 تريلليون تەڭگە سالىق ءتۇسىمى تۇسەدى دەپ كۇتىلۋدە. جوبالاردى ىسكە اسىرۋ شامامەن 13 ميلليون ادامدى قاجەتتىلىكتەرمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇل - بولاشاق ۇرپاققا سالىنعان ينۆەستيتسيا. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، ۇلتتىق قوردان بالالارعا تىكەلەي قاراجات اۋدارىلىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار، مەملەكەتتىڭ مىندەتى - وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بولاشاعىنا قاجەتتى زاماناۋي ءارى ساپالى ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋ. ياعني بۇگىن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار كەلەشەكتە وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەدى، - دەدى ا. بەيسەنبەك ۇلى.
بۇعان دەيىن قارجى ۆيتسە- ءمينيسترى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن دامىتۋعا 3,7 تريلليون تەڭگە بولىنەتىنىن ايتقان ەدى. قاراجات كولىك ينفراقۇرىلىمىن، اۋىل شارۋاشىلىعىن، ونەركاسىپ پەن قۇرىلىستى، كاسىپكەرلىكتى جانە سيفرلىق دامۋدى قولداۋعا جۇمسالادى.
وڭىرلەردى قولداۋعا جىل سايىن بيۋدجەتتىڭ تورتتەن ءبىر بولىگى نەمەسە 7,4 تريلليون تەڭگە (%24,8) جىبەرىلەدى.
سونداي-اق حالىق كەڭەسىن قۇرۋعا بيۋدجەتتەن 1,7 ميلليارد تەڭگە بولىنەدى.