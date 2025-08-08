«ۇلتتىق قور - بالالارعا»: قازاقستاندىقتار 16,51 ميلليون ا ق ش دوللار جيناقتى پايدالاندى
استانا. KAZINFORM - بيىل 1 -تامىزداعى جاعداي بويىنشا ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى 16,51 ميلليون ا ق ش دوللارعا 126468 ءوتىنىشتى ورىندادى.
قور ۇسىنعان مالىمەتكە سۇيەنسەك، تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ماقساتىندا 10,56 ميلليون ا ق ش دوللارىنا
78862 ءوتىنىش، ءبىلىم الۋ اقىسىن تولەۋ ءۇشىن 5,95 ميلليون ا ق ش دوللارىنا 47606 ءوتىنىش ورىندالدى.
- نىسانالى جيناقتى الۋشى بارلىق سومانى نەمەسە ونىڭ ءبىر بولىگىن پايدالانۋعا قۇقىلى، اقشانىڭ پايدالانىلماعان قالدىعى نىسانالى جيناقتاۋ شوتىندا قالا بەرەدى. قازاقستاندىقتار قورداعى قارجىسىن كوبىنە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى جيناعىنداعى سالىمدى تولىقتىرۋعا، تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزىن الۋ ءۇشىن باستاپقى جارنانى وتەۋگە جانە جەكە مەنشىككە تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا (تۇپكىلىكتى ەسەپ ايىرىسۋ) جۇمسادى، -دەلىنگەن حابارلامادا.
ودان بولەك، قور قارجىسىن ءبىلىم الۋعا جۇمساۋعا بولادى.
- ءبىلىم الۋ اقىسىن تولەۋ بويىنشا قازاقستاندىقتار كوبىنە ەل اۋماعىندا ورنالاسقان ءبىلىم ۇيىمدارىنىڭ ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىنە (ءاربىر اكادەميالىق كەزەڭ نەمەسە وقۋ جىلى ءۇشىن) نەمەسە ءبىر رەت تولىق كولەمدە (بۇكىل وقۋ مەرزىمى ءۇشىن) اقى تولەۋ (5,29 ميلليون ا ق ش دوللارىنا 41870 ءوتىنىش ورىندالدى)، ءبىلىم الۋ ءۇشىن جيناقتاۋ سالىمى تۋرالى شارت بويىنشا ءبىلىم الۋ جيناقتاۋ سالىمىن تولىقتىرۋ (475,14 مىڭ ا ق ش دوللارىنا 4 163 ءوتىنىش ورىندالدى)، شەتەلدىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ وقىتۋ قىزمەتىنە (ءاربىر اكادەميالىق كەزەڭ نەمەسە وقۋ جىلى ءۇشىن) نەمەسە تولىق كولەمدە ءبىرجولعى (بۇكىل وقۋ مەرزىمى ءۇشىن) اقى تولەۋگە جۇمسادى (151,67 مىڭ ا ق ش دوللارىنا 1284 ءوتىنىش ورىندالدى)، - دەيدى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان.
نىسانالى جيناق تولەمىن تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا نەمەسە ءبىلىم الۋ اقىسىن تولەۋ ماقساتىندا پايدالانۋ بويىنشا ۋاكىلەتتى وپەراتورلار مەن وڭىرلەر بولىنىسىندەگى تولىق اقپاراتپەن enpf.kz سايتىندا تانىسۋعا بولادى.
— نىسانالى جيناق تولەمىن الۋ ءۇشىن الۋشىعا نە ونىڭ زاڭدى وكىلىنە بجزق- مەن ءتيىستى كەلىسىم جاساعان ۋاكىلەتتى وپەراتورعا جۇگىنۋ قاجەت. ءوتىنىشتى «وتباسى بانكى» ا ق، «قازاقستان حالىق بانكى» ا ق- نىڭ ءبىرىنىڭ ينتەرنەت- رەسۋرسى نەمەسە موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى بەرۋگە بولادى. 1- تامىزدان باستاپ اتالعان ءتىزىم «بانك سەنتركرەديت» اق ۋاكىلەتتى وپەراتورىمەن تولىقتىرىلدى، — دەگەن حابار تاراتىپ وتىر قور.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا جاسوسپىرىمدەر ۇلتتىق قورداعى 4,2 ميلليون دوللار جيناقتى كادەگە جاراتتى.