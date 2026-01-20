ۇلتتىق قۇرىلتاي: توقايەۆ ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ قىزمەتىنە بەلسەنە اتسالىسىپ، رەفورمالاردىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەلدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە قوعامدىق دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى كەلەسى ازاماتتار ناگرادتالدى:
I دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن
يماندوسوۆ سامۇرات جۇمان ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، قىزىلوردا وبلىسى
پەرۋاشيەۆ ازات تۇرلىبەك ۇلى - «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسى» ق ب ءتوراعاسى، استانا قالاسى؛
II دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن
اقىلباي سەرىك بايسەيىت ۇلى - «قازاقستان زاڭگەرلەر وداعى» ر ق ب ءتوراعاسى، استانا قالاسى
كۇلەكەيەۆ جاقسىبەك ابدىراحمەت ۇلى - «قولدانبالى ەكونوميكانى زەرتتەۋ ورتالىعى» ج ش س عىلىمي جەتەكشىسى، استانا قالاسى
تۇرلىحانوۆ داۋلەت بولات ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
III دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن
بەكتۇرعانوۆ سەرىك شىڭعىس ۇلى - «توبىل» الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى» اق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، قوستاناي وبلىسى
دوسجان ساۋلە ماعازبەك قىزى - جازۋشى، الماتى قالاسى
جاڭبىرشين ەدىل تەرەكباي ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى
سابيليانوۆ نۇرتاي ساليح ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى
ۋماروۆا ايمان مۋراتوۆنا - ادۆوكات، الماتى قالاسى
ءىزباسوۆ ماكسيم شافيح ۇلى - اتىراۋ وبلىسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى؛
«پاراسات» وردەنىمەن
اڭسات ءسابي ءابدىقادىر ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، قىزىلوردا وبلىسى
ابەنوۆ مۇرات ابدۋلاميت ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى
بيكەبايەۆ ايدىن جولشى ۇلى - ادۆوكات، استانا قالاسى
كەنجەحان ۇلى راۋان - «حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى» ق ب پرەزيدەنتى، استانا قالاسى
كوشەربايەۆ ايتباي كوشەرباي ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، قىزىلوردا وبلىسى
قۇتتىقوجايەۆ يبادۋللا دۇيسەنباي ۇلى - قىزىلوردا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى
پونوماريەۆ سەرگەي ميحايلوۆيچ - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى
سايىروۆ ەرلان بياحمەت ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى
ساتىبالدى ازامات - اكتەر، الماتى قالاسى
ساحاريانوۆ قانات اقىلباي ۇلى - Media Holding Atameken Business ج ش س باس ديرەكتورى، استانا قالاسى
تالايەۆا تاتتىگۇل جاقسىباي قىزى - «تاندەم» تەلەراديوكومپانياسى» ج ش س باس ديرەكتورى، اقتوبە وبلىسى
تىلەۋىمبەتوۆ مۇرات جولكەلدى ۇلى - قىزىلوردا وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى
فازىلجان انار مۇرات قىزى - «ا. بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتى» ر م ك ديرەكتورى، الماتى قالاسى؛
«ەل بىرلىگى» وردەنىمەن
دەمەنتيەۆا ناتاليا گريگوريەۆنا - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
«قۇرمەت» وردەنىمەن
ارىستانبەكوۆ قايىربەك تولەندى ۇلى - «ەكونوميكالىق ساياسات ينستيتۋتى» مەكەمەسىنىڭ پرەزيدەنتى، استانا قالاسى
امىرتايەۆ ازاماتحان سايلاۋ ۇلى - «قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى» ق ب ءتوراعاسى، استانا قالاسى
اسكەروۆ ەمين حاليل ۇلى - «Green Tal» الەۋمەتتىك شەبەرحاناسىنىڭ باسشىسى، استانا قالاسى
بازارتاي جاندوس نۇرتاي ۇلى - «Amanat» پارتياسى قىزىلوردا وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى
بوراشوۆ راببيم بايبوز ۇلى - ماڭعىستاۋ وبلىسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى
جالىمبەتوۆ قايرات تىنىشتىق ۇلى — «قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ وقۋ- ادىستەمەلىك ورتالىعى» ك م م ديرەكتورى، قىزىلوردا وبلىسى
قوجاحمەتوۆا ءلاززات تايمىر قىزى — قاراعاندى وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى
مايگەلدينوۆ قازىبەك ءومىرزاق ۇلى — «قىتاي زەرتتەۋشىلەرى قاۋىمداستىعى» ق ق ءتوراعاسى، استانا قالاسى
سارىباي سەرىك ابىكەن ۇلى — جازۋشى، جەتىسۋ وبلىسى
ءسادۋاقاسوۆ سەرىك تەلمان ۇلى — پاۆلودار وبلىسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى
تاۋ سىرىمبەك — كاسىپكەر، الماتى قالاسى
تۇرسىنقوجايەۆ قايسار بولاتباي ۇلى — ءبىلىم ماسەلەلەرى جونىندەگى ساراپشى، الماتى قالاسى
شاتالوۆ نيكيتا سەرگەيەۆيچ — پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
ماتجاني نۇربەك سەيىلحان ۇلى - جۋرناليست، استانا قالاسى
سۇلتانحان مەيىربەك بەكتۇرسىن ۇلى - «حابار» تەلەارناسىنىڭ رەداكتورى، جۇرگىزۋشىسى، قىزىلوردا وبلىسى؛
«شاپاعات» مەدالىمەن
پاك ەلەنا ۆلاديميروۆنا - «اسسامبلەيا جاستارى» ر ق ب قىزىلوردا وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى؛
«قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلسىن
باقتيار ۇلى مۇرات - قوعام قايراتكەرى، قىزىلوردا وبلىسى
نۇرمۇحامەدوۆ ءبورىحان جولبارىس ۇلى - ساياساتتانۋشى، الماتى قالاسى.
2. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.