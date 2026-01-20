ق ز
    ۇلتتىق قۇرىلتاي: توقايەۆ ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ قىزمەتىنە بەلسەنە اتسالىسىپ، رەفورمالاردىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент бір топ азаматты мемлекеттік наградамен марапаттады
    Фото: Ақорда

    ەلدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە قوعامدىق دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى كەلەسى ازاماتتار ناگرادتالدى:

    I دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن

    Азамат Сатыбалды
    Фото: Ақорда

    يماندوسوۆ سامۇرات جۇمان ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، قىزىلوردا وبلىسى

    پەرۋاشيەۆ ازات تۇرلىبەك ۇلى - «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسى» ق ب ءتوراعاسى، استانا قالاسى؛

    II دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن

    Күлекеев Жақсыбек
    Фото: Ақорда

    اقىلباي سەرىك بايسەيىت ۇلى - «قازاقستان زاڭگەرلەر وداعى» ر ق ب ءتوراعاسى، استانا قالاسى

    كۇلەكەيەۆ جاقسىبەك ابدىراحمەت ۇلى - «قولدانبالى ەكونوميكانى زەرتتەۋ ورتالىعى» ج ش س عىلىمي جەتەكشىسى، استانا قالاسى

    تۇرلىحانوۆ داۋلەت بولات ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    III دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن

    Айман Умарова марапатталды
    Фото: Ақорда

    بەكتۇرعانوۆ سەرىك شىڭعىس ۇلى - «توبىل» الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى» اق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، قوستاناي وبلىسى

    دوسجان ساۋلە ماعازبەك قىزى - جازۋشى، الماتى قالاسى

    جاڭبىرشين ەدىل تەرەكباي ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى

    سابيليانوۆ نۇرتاي ساليح ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى

    ۋماروۆا ايمان مۋراتوۆنا - ادۆوكات، الماتى قالاسى

    ءىزباسوۆ ماكسيم شافيح ۇلى - اتىراۋ وبلىسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى؛

    «پاراسات» وردەنىمەن

    Тұрлыханов Дәулет
    Фото: Ақорда

    اڭسات ءسابي ءابدىقادىر ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، قىزىلوردا وبلىسى

    ابەنوۆ مۇرات ابدۋلاميت ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى

    بيكەبايەۆ ايدىن جولشى ۇلى - ادۆوكات، استانا قالاسى

    كەنجەحان ۇلى راۋان - «حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى» ق ب پرەزيدەنتى، استانا قالاسى

    كوشەربايەۆ ايتباي كوشەرباي ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، قىزىلوردا وبلىسى

    Ерлан Сайыров
    Фото: Ақорда

    قۇتتىقوجايەۆ يبادۋللا دۇيسەنباي ۇلى - قىزىلوردا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى

    پونوماريەۆ سەرگەي ميحايلوۆيچ - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى

    سايىروۆ ەرلان بياحمەت ۇلى - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى

    ساتىبالدى ازامات - اكتەر، الماتى قالاسى

    ساحاريانوۆ قانات اقىلباي ۇلى - Media Holding  Atameken Business ج ش س باس ديرەكتورى، استانا قالاسى

    تالايەۆا تاتتىگۇل جاقسىباي قىزى - «تاندەم» تەلەراديوكومپانياسى» ج ش س باس ديرەكتورى، اقتوبە وبلىسى

    تىلەۋىمبەتوۆ مۇرات جولكەلدى ۇلى - قىزىلوردا وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى

    فازىلجان انار مۇرات قىزى - «ا. بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتى» ر م ك ديرەكتورى، الماتى قالاسى؛

    «ەل بىرلىگى» وردەنىمەن

    دەمەنتيەۆا ناتاليا گريگوريەۆنا - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    «قۇرمەت» وردەنىمەن

    ارىستانبەكوۆ قايىربەك تولەندى ۇلى - «ەكونوميكالىق ساياسات ينستيتۋتى» مەكەمەسىنىڭ پرەزيدەنتى، استانا قالاسى

    امىرتايەۆ ازاماتحان سايلاۋ ۇلى - «قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى» ق ب ءتوراعاسى، استانا قالاسى

    اسكەروۆ ەمين حاليل ۇلى - «Green Tal» الەۋمەتتىك شەبەرحاناسىنىڭ باسشىسى، استانا قالاسى

    بازارتاي جاندوس نۇرتاي ۇلى - «Amanat» پارتياسى قىزىلوردا وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى

    بوراشوۆ راببيم بايبوز ۇلى - ماڭعىستاۋ وبلىسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى

    جالىمبەتوۆ قايرات تىنىشتىق ۇلى — «قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ وقۋ- ادىستەمەلىك ورتالىعى» ك م م ديرەكتورى، قىزىلوردا وبلىسى

    قوجاحمەتوۆا ءلاززات تايمىر قىزى — قاراعاندى وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى

    مايگەلدينوۆ قازىبەك ءومىرزاق ۇلى — «قىتاي زەرتتەۋشىلەرى قاۋىمداستىعى» ق ق ءتوراعاسى، استانا قالاسى

    سارىباي سەرىك ابىكەن ۇلى — جازۋشى، جەتىسۋ وبلىسى

    ءسادۋاقاسوۆ سەرىك تەلمان ۇلى — پاۆلودار وبلىسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى

    تاۋ سىرىمبەك — كاسىپكەر، الماتى قالاسى

    تۇرسىنقوجايەۆ قايسار بولاتباي ۇلى — ءبىلىم ماسەلەلەرى جونىندەگى ساراپشى، الماتى قالاسى

    شاتالوۆ نيكيتا سەرگەيەۆيچ — پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى؛

    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    ماتجاني نۇربەك سەيىلحان ۇلى - جۋرناليست، استانا قالاسى

    سۇلتانحان مەيىربەك بەكتۇرسىن ۇلى - «حابار» تەلەارناسىنىڭ رەداكتورى، جۇرگىزۋشىسى، قىزىلوردا وبلىسى؛

    «شاپاعات» مەدالىمەن

    پاك ەلەنا ۆلاديميروۆنا - «اسسامبلەيا جاستارى» ر ق ب قىزىلوردا وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى؛

    «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلسىن

    باقتيار ۇلى مۇرات - قوعام قايراتكەرى، قىزىلوردا وبلىسى

    نۇرمۇحامەدوۆ ءبورىحان جولبارىس ۇلى - ساياساتتانۋشى، الماتى قالاسى.

    2. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.

