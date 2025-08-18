ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ ەرەجەلەرى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ بۇيرىعىمەن جوعارى ءبىلىم بەرۋدىڭ ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىراتىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ اسكەري جانە ارناۋلى وقۋ ورىندارىنا وقۋعا قابىلداۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
وزگەرىستەرگە سايكەس، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ كادر بولىمشەسى جولدامانى بەكىتكەننەن كەيىن:
- 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە ب ا ق- تا، اقپاراتتىق تاقتالاردا جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ءوتىنىش بەرۋ مەرزىمى مەن قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى تۋرالى حابارلاندىرۋلار ورنالاستىرىلادى؛
- تۇرعىلىقتى جەرى، وقۋى نەمەسە قىزمەت ورنى بويىنشا كانديداتتاردىڭ كاسىبي جارامدىلىعى تەكسەرىلەدى، ىرىكتەۋ جانە ارنايى تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى.
كانديداتتار وقۋ ءتىلى كورسەتىلگەن ءوتىنىش نەمەسە راپورتتى ۇ ق ك ورگاندارىنا تۇرعىلىقتى جەرى، وقۋى نەمەسە قىزمەت ورنى بويىنشا وقۋ جىلىنىڭ 10- قاڭتارىنا دەيىن تاپسىرادى.
مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن وتەگەن جانە ارنايى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اسكەري بولىمدەرىندە كونكۋرستىق ىرىكتەۋدەن وتكەن ازاماتتار دەموبيليزاتسيادان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىنىڭ كادر بولىمشەلەرىنە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ ج و و- عا ءتۇسۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەرەدى.
وقۋ جىلىنىڭ 20 -مامىرىنا دەيىن ۇ ق ك ورگاندارىنىڭ كادر بولىمشەلەرى قالىپتاستىرىلعان جەكە ءىستى وقۋ ورىندارىنا جولدايدى. ج و و جەكە ءىستىڭ تالاپقا سايكەستىگىنە تەكسەرەدى (شەكارا اكادەمياسىنا تۇسەتىندەرگە ارنالعان ارنايى تەكسەرۋ ماتەريالدارىنان جانە ۇ ق ك اكادەمياسى قالىپتاستىرعان ىستەردەن باسقا، ءىستى ۇ ق ك كادر دەپارتامەنتى تەكسەرەدى).
ەمتيحانعا كەز كەلگەن قاعاز نەمەسە دەرەكتەردى ساقتاۋ نەمەسە جەتكىزۋگە ارنالعان ەلەكتروندىق قۇرال الىپ كىرۋگە تىيىم سالىنادى. بۇرمالاۋ فاكتىسى انىقتالعان جاعدايدا اكت جاسالىپ، ەمتيحان ناتيجەسى جويىلادى.
قابىلداۋ تۋرالى شەشىم ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ ج و و- نىڭ اقپاراتتىق تاقتالارىنا ورنالاستىرىلادى، سونداي-اق اۋىزشا قابىلداۋ كوميسسياسى مۇشەلەرى نەمەسە كادر بولىمشەلەرى ارقىلى حابارلانادى.
قابىلداۋ كانديداتتاردىڭ رەيتينگى نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى:
- جوعارى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا ۇ ب ت بالىنىڭ جانە كاسىبي ىرىكتەۋ كورسەتكىشىنىڭ جيىنتىعى نەگىزىندە (مەرزىمدى اسكەري قىزمەت وتەگەن جانە ارنايى ورگانداردا كونكۋرستىق ىرىكتەۋدەن وتكەن ازاماتتاردان باسقا)؛
- قىسقارتىلعان وقۋ مەرزىمى بار باعدارلامالار بويىنشا قورىتىندى كاسىبي ىرىكتەۋ كورسەتكىشى نەگىزىندە.
مەرزىمدى اسكەري قىزمەت وتەگەن جانە ارنايى ورگانداردا كونكۋرستىق ىرىكتەۋدەن وتكەن ازاماتتار ءۇشىن كۆوتا بەلگىلەنەدى. اتاپ ايتقاندا، شەكارا اكادەمياسىنا جوسپارلانعان قابىلداۋ كولەمىنىڭ %10- نان اسپايدى، ال ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى اكادەمياسىنا - %5.
ۇ ق ك اكادەمياسىنا تۇسۋدەن ۇمىتكەرلەر قوسىمشا كاسىبي جارامدىلىق تەكسەرىسىنەن وتەدى جانە ەسسە جازادى.
2025 -جىلعى 19- قىركۇيەكتەن باستاپ ۇ ق ك اكادەمياسىنا ءتۇسۋ كەزىندە بالل تەڭ بولعان جاعدايدا باسىمدىققا يە بولادى:
- «التىن بەلگى» يەگەرلەرى؛
- پاتريوتيزم مەن ازاماتتىق بەلسەندىلىگى ءۇشىن بەلگىمەن ماراپاتتالعاندار؛
- كەمىندە ءبىر جىلدىق ەڭبەك ءوتىلى بار كوللەدج تۇلەكتەرى؛
- حالىقارالىق وليمپيادالار مەن كونكۋرستاردىڭ (I- III دارەجەلى ديپلومى بار)، سونداي-اق پرەزيدەنتتىك جانە رەسپۋبليكالىق وليمپيادالاردىڭ بيىلعى جەڭىمپازدارى؛
- جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعاندار، سونداي-اق كامەلەتكە تولعانعا دەيىن اتا-اناسىنان ايىرىلعان جاستار؛
- ۇزدىك ديپلوم يەلەرى.
ۇ ق ك شەكارا اكادەمياسىنا ءتۇسۋ كەزىندە باسىمدىق بەرىلەدى:
- جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعاندار؛
- ەكى جىلدىق اسكەرگە دەيىنگى دايىندىقتان «جاس سارباز» نەمەسە «جاس ايبىن» رەتىندە وتكەندەر (2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ)؛
- قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارۋ كەزىندە قازا تاپقان نەمەسە مۇگەدەك بولعان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ بالالارى؛
- كەمىندە 15 جىل قىزمەت اتقارعان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ، سونداي-اق 20 جىلدان كەيىن (تەرىس سەبەپتەر بويىنشا بوساتىلعانداردان باسقا) قىزمەتتەن بوساتىلعانداردىڭ بالالارى؛
- «التىن بەلگى» يەگەرلەرى؛
- سوڭعى 3 جىلدا حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق وليمپيادالاردىڭ، كونكۋرستاردىڭ جانە سپورتتىق جارىس جەڭىمپازدارى (I- III دارەجەلى ديپلوم).
بۇيرىق 2025 -جىلعى 26 -تامىزدان باستاپ، جەكەلەگەن نورمالارى 2025 -جىلعى 1-شىلدەدەن، 2025 -جىلعى 19- قىركۇيەكتەن جانە 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
تاياۋدا عانا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىندە كادردى ىرىكتەۋ قالاي جۇرگىزىلەدى، قانداي ماماندىقتار سۇرانىسقا يە دەگەن تاقىرىپتى قوزعاعان ەدىك.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ