ۇلتتىق بانك: ناقتى سەكتوردا ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك جاقساردى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ II توقسانىندا كاسىپورىندارعا جۇرگىزىلگەن مونيتورينگتىڭ ناتيجەسى تۋرالى ق ر ۇ ب اقشا-كرەديت ساياساتى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى رۇستەم ورازاليننىڭ تۇسىندىرمە اقپارات جاريالادى.
- كاسىپورىندارعا جۇرگىزىلگەن مونيتورينگتىڭ ناتيجەسى بويىنشا 2025 -جىلدىڭ II توقسانىندا دايىن ءونىم باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى باسەڭدەپ، شيكىزات پەن ماتەريالدار باعاسى وزگەرگەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كاسىپورىندار ءونىمىنىڭ باعا ديناميكاسىن ولشەيتىن ديففۋزيالىق يندەكس (د ي) 59,4 بولدى (2025 -جىلعى 1- توقساندا - 59,7). 2025 -جىلدىڭ Ⅲ توقسانىندا كاسىپورىندار دايىن ءونىم، شيكىزات پەن ماتەريالدار باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى باسەڭدەيدى دەپ كۇتەدى.
كاسىپورىنداردىڭ باسىم بولىگى ءۇشىن دايىن ءونىمنىڭ باعاسىن بەلگىلەۋدەگى ەڭ ماڭىزدى فاكتور - شيكىزات پەن ماتەريال باعاسى جانە سۇرانىس. شيكىزات باعاسى وزگەرىسسىز قالىپ، د ي 73,0 (2025 -جىلعى 1- توقساندا - 73,0) دەڭگەيىندە بولدى.
كاسىپورىنداردىڭ دايىن ونىمىنە دەگەن سۇرانىس ءبىرشاما تومەندەگەنىمەن، ءوسىم تۇرعىسىنان وڭ ايماقتا قالدى (د ي - 51,0). 2025 -جىلدىڭ Ⅲ توقسانىندا ناقتى سەكتورداعى كاسىپورىنداردىڭ كۇتۋلەرى بويىنشا تاۋار ءوندىرۋ مەن كورسەتىلەتىن قىزمەت سەكتورىندا سۇرانىستىڭ ءوسۋ قارقىنى جەدەلدەيدى.
ساتۋ رەنتابەلدىلىگىنىڭ ورتاشا دەڭگەيى (پايىزدىق تولەمدەر، سالىق جانە امورتيزاتسيا شىعىندارىن شەگەرگەنگە دەيىن) جالپى ەكونوميكا بويىنشا %25,2- عا (%24,7) دەيىن ءوستى، ءبىراق تاريحي ورتاشا نورمادان (%23,3) جوعارى قالىپتاسىپ وتىر.
ناقتى سەكتور كاسىپورىندارىنا جۇرگىزىلگەن ساۋالنامالاردىڭ جيىنتىق باعاسىن بىلدىرەتىن كومپوزيتتىك وزىڭقى ينديكاتور (ك و ي) ناقتى سەكتوردا ەكونوميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ جاقسارعانىن كورسەتتى.
2- توقساندا ساۋالناماعا 3454 كاسىپورىن قاتىستى.