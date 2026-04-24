ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى بىرتىندەپ تومەندەتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ينفلياتسيانىڭ تۇراقتى باياۋلاۋى جانە جاڭا كۇيزەلىستەردىڭ بولماۋى جاعدايىندا رەتتەۋشى بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
ۆەدومستۆو دەرەكتەرىنە سايكەس، ناۋرىز ايىندا جىلدىق ينفلياتسيا %11 دەڭگەيىندە قالىپتاستى.
- قازىرگى كەزەڭدە بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى كەڭىستىك ءالى قالىپتاسقان جوق. نەگىزگى شارت — باعا رەفورمالارىنىڭ قايتا جاندانۋ اياسىندا ينفلياتسيانىڭ بولجامدى تراەكتوريا دەڭگەيىندە نەمەسە ودان تومەن تۇراقتى باياۋلاۋى. وسىنداي جاعدايدا كوميتەت الداعى شەشىمدەر شەڭبەرىندە مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرادى، - دەدى ول ۇلتتىق بانكتەگى بريفينگىدە.
سونىمەن قاتار تيمۋر سۇلەيمەنوۆ پروينفلياتسيالىق تاۋەكەلدەر ساقتالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ قاتارىندا ينفلياتسيالىق كۇتۋلەردىڭ جوعارى بولۋى، سالىق رەفورماسىنىڭ ىقتيمال اسەرى، تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق قىزمەت تاريفتەرىنىڭ جانە جانار- جاعارماي باعاسىنىڭ ءوسۋى، سونداي-اق كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور ارقىلى ىنتالاندىرۋ پارامەترلەرى بار.
قوسىمشا قىسىمدى سىرتقى فاكتورلار دا كۇشەيتىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، گەوساياسي شيەلەنىس، مۇناي باعاسىنىڭ قۇبىلمالىلىعى جانە سىرتقى باعا كونيۋنكتۋراسىنىڭ وزگەرۋى اسەر ەتۋدە.
- ينفلياتسيانىڭ ورنىقتى قۇرامداس بولىكتەرى مەن ينفلياتسيالىق كۇتۋلەر جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. تاۋەكەلدەر بالانسى ءالى دە پروينفلياتسيالىق باعىتقا ىعىسقان. ىشكى جانە سىرتقى فاكتورلاردىڭ ساقتالىپ وتىرعان ىقپالى شەشىم قابىلداۋدا بايىپتى ءارى ساقتىقپەن قاراۋدى تالاپ ەتەدى. ينفلياتسيا تۇراقتى تۇردە تومەندەپ، جاڭا كۇيزەلىستەر بولماعان جاعدايدا، الداعى وتىرىستاردا بازالىق مولشەرلەمەنى كەزەڭ- كەزەڭىمەن تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرامىز، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 دەڭگەيىندە ساقتاعانىن جازعانبىز.