ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 16,25 پايىزعا دەيىن تومەندەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى %16,25- عا دەيىن تومەندەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
بازالىق مولشەرلەمە +/- 1 پايىزدىق تارماق دالىزىمەن جىلدىق %16,25 دەڭگەيىندە بەلگىلەندى. ۇلتتىق بانك بۇل شەشىمدى بولجام راۋندىنىڭ قورىتىندىسى، نەگىزگى ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر جانە ينفلياتسيا تاۋەكەلدەرىنىڭ جاڭارتىلعان باعاسى نەگىزىندە قابىلداعان.
ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنشە، جىلدىق ينفلياتسيا تامىزدا %9,8- عا دەيىن باياۋلاعان. دەزينفلياتسيالىق پروتسەسس قاتارىنان 11 اي جالعاسىپ كەلەدى.
— ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى %9,5- عا دەيىن تومەندەگەن. بۇعان جەمىس-جيدەك پەن كوكونىستىڭ ايتارلىقتاي ارزانداۋى جانە يمپورتتىق تاۋارلار باعاسىنىڭ تومەندەۋى اسەر ەتكەن. ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن ينفلياتسيا %11,4- عا دەيىن باياۋلاسا، سەرۆيستىك ينفلياتسيا %8,9 بولدى. تامىزداعى ايلىق ينفلياتسيا - %0,6. حالىقتىڭ الداعى ءبىر جىلعا ينفلياتسيالىق كۇتۋلەرى دە تومەندەپ، شىلدەدە %12,1 بولدى. ماۋسىمدا بۇل كورسەتكىش %13,4 ەدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇلتتىق بانك 2026 -جىلعا ينفلياتسيا بولجامىن %9-11 دەڭگەيىندە ساقتاپ وتىر. ال 2027 -جىلعا ارنالعان بولجام %6,5-8,5- عا دەيىن كوتەرىلدى. بۇعان سىرتقى ينفلياتسيانىڭ ءوسۋى، رەتتەلەتىن باعالار بويىنشا العىشارتتاردىڭ قايتا قارالۋى جانە فيسكالدىق سەرپىننىڭ كۇشەيۋى سەبەپ بولعان.
رەتتەۋشى بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋگە اعىمداعى ينفلياتسيا مەن ينفلياتسيالىق كۇتۋلەردىڭ وڭ ديناميكاسى مۇمكىندىك بەرگەنىن اتاپ ءوتتى. الايدا پروينفلياتسيالىق فاكتورلار مەن تاۋەكەلدەردىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى مولشەرلەمەنى ودان ءارى تومەندەتۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بولادى.
قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ 2026 -جىلعى ءوسىمى %4,5-5,5 دەڭگەيىندە بولجانىپ وتىر. 2027 -جىلى ج ءى ءو ءوسىمى شامامەن %4,5، ال 2028 -جىلى %4-5 بولادى دەپ كۇتىلەدى.
ۇلتتىق بانكتىڭ بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا كەلەسى جوسپارلى شەشىمى 2026 -جىلعى 23 -قازاندا ساعات 12:00- دە جاريالانادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %16,75 دەڭگەيىندە بەلگىلەگەنىن حابارلاعانبىز.