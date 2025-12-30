ۇلت ارالىق ارازدىقتى قوزدىراتىن كونتەنتكە قاتىستى جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - سونىمەن قاتار قوعامدىق ورىنداردا بەت-الپەتىن تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن كيىم-كەشەك كيگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەنەدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت كەڭەسشى ەرلان قارين Telegram ارناسىندا جازدى.
بۇگىن پرەزيدەنت مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ «زاڭ جانە ءتارتىپ» ىرگەلى قاعيداتىن پراكتيكالىق تۇرعىدا ودان ءارى ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار زاڭعا قول قويدى.
ەرلان قاريننىڭ سوزىنشە، اتاپ ايتقاندا، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ تۋرالى، قۇقىققا قايشى كەلەتىن كونتەنتتىڭ تارالۋىن شەكتەۋ ماسەلەلەرى تۋرالى نورمالار بەكىتىلدى، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.
زاڭنامالىق جاڭاشىلدىقتاردا:
— قۇقىققا قايشى كەلەتىن كونتەنتتى، ونىڭ ىشىندە ۇلت ارالىق جانە كونفەسسياارالىق ارازدىقتى قوزدىرۋعا باعىتتالعان ماتەريالداردى ورنالاستىرىپ، تاراتقانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزۋ؛
— قوعامدىق ورىنداردا تۇلعانىڭ بەت-الپەتىن تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن كيىم-كەشەك كيگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەۋ؛
— بالالاردى ولاردىڭ دەنساۋلىعى مەن دامۋىنا زيان كەلتىرەتىن اقپاراتتان قورعاۋعا قاتىستى جاڭا شارالار ەنگىزۋ.
— زاڭنامانى جەتىلدىرۋ قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋدىڭ ءتيىمدى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا، جالپى قوعامداعى قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋعا، ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، - دەپ جازدى ەرلان قارين.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى زاڭدى، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭناماسىنىڭ جەكەلەگەن سالالارىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويعانىن جازعان ەدىك.