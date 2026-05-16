    LRT جۇيەسىنىڭ العاشقى جولاۋشىسى رەتىندە پرەزيدەنتكە 001 سەريالى كارتا بەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم- جومارت توقايەۆقا 001 سەريالى كارتا بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسى LRT جۇيەسىنىڭ العاشقى جولاۋشىسى رەتىندە «اۋەجاي» ستانسياسىنان «ۇلتتىق مۋزەي» ستانسياسىنا دەيىن ءجۇردى.

    Фото: Ақорда
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ LRT قۇرىلىسىن ودان ارى جالعاستىرۋدى تاپسىردى.

     قوعامدىق كولىكتى ودان ارى دامىتۋ ماقساتىندا LRT جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەگى ىسكە اسىرىلا باستادى.

    اتاپ ايتقاندا، «استانا-1» ۆوكزالى، «جاعالاۋ» شاعىن اۋدانى، قوسشى قالاسى باعىتى بويىنشا جاڭا جەلىنىڭ قۇرىلىسىن جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. 20 ستانسيادان تۇراتىن ەكىنشى كەزەڭنىڭ جالپى ۇزىندىعى 26,5 شاقىرىمدى قۇرايدى.

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ LRT قۇرىلىسىن جۇرگىزىپ جاتقان قىتايلىق كومپانيا وكىلدەرى مەن CTS Transportation, Astana LRT جۇمىسشىلارىنا ساتتىلىك تىلەپ، جوبانى ودان ءارى جالعاستىرۋدى تاپسىردى.

