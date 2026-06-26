مەملەكەتىمىزدىڭ باستى قۇندىلىقتارىن جۇرەكپەن قابىلدايتىن جاستار تاربيەلەۋىمىز كەرەك- مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىز وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ جان-جاقتى دامۋىنا باسا ءمان بەرەتىنىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- الدىمىزدا ستراتەگيالىق ماڭىزدى مىندەت تۇر. مەملەكەتىمىزدىڭ باستى قۇندىلىقتارىن جەتە ءتۇسىنىپ، جۇرەكپەن قابىلدايتىن جاستار تاربيەلەۋىمىز كەرەك. بۇل قۇندىلىقتار - تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىك، ەلدىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى، ازاماتتارىمىزدىڭ زاڭدى قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى، قازاقستاندى ءادىل، قۇقىقتىق جانە وزىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ. اسكەر قاتارىنداعى قىزمەت شىنايى پاتريوتتاردى تاربيەلەيتىن ماڭىزدى، ءتىپتى، باستى مەكتەپكە اينالعانى ءجون. ءدال وسى سەبەپتى اسكەري داستۇرلەردى «ادال ازامات - سارباز - وتان قورعاۋشى» قاعيداتىنا ساي جاڭعىرتۋ جونىندەگى باستاماعا قولداۋ ءبىلدىردىم. بۇدان بىلاي اسكەرگە شاقىرۋ، انت قابىلداۋ جانە اسكەري قىزمەتتەن بوساتۋ سەكىلدى ءۇش كەزەڭ مەملەكەتتىك پروتوكول تاجىريبەسىنە سايكەس جاڭا فورماتتا، ەرەكشە سالتاناتپەن ۇيىمداستىرىلادى. مۇنداي ەستە قالارلىق راسىمدەر اتالعان ءىس-شارالاردىڭ ءمان-ماڭىزىن ارتتىرىپ، ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن نىعايتادى. سونىمەن قاتار جاستار اراسىندا جانە جالپى قوعامدا اسكەردىڭ بەدەلىن ايتارلىقتاي كوتەرەدى. سارباز بولۋ - زور مارتەبە. قارۋلى كۇشتەر ساپىندا بورىشىن وتەگەن ءار ازامات كوپشىلىك قۇرمەتىنە بولەنۋى كەرەك. بارشامىز بىرگە كۇش جۇمىلدىرساق، اتا-انالار اسكەري سالانى تاڭداعان ۇل-قىزدارىن ماقتان تۇتاتىنداي جاعدايعا جەتەتىنىمىزگە سەنىمدىمىن. باسقاشا ايتقاندا، وتان الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىك بارلىق سالادا جوعارى دەڭگەيدە ادال ەڭبەك ەتۋدەن كورىنەدى. اسكەري قىزمەت تە وسى ساناتتا. مەملەكەتتىك رامىزدەرگە قۇرمەت جانە ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك جاستار دۇنيەتانىمىنىڭ وزەگىنە اينالۋعا ءتيىس. سوعىس ءورتى تۇتانىپ، اسكەري قاقتىعىستار ۋشىققان، مەملەكەتتەر سانكسيادان كوز اشپاعان زاماندا ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. الەمدەگى احۋالدى الدىن الا بولجاۋ بارعان سايىن قيىنداپ بارادى. وسىنداي كەزدە ەل كەلەشەگىنە ەنجار قاراۋدىڭ سالدارى كەيىن وزىمىزگە اۋىر ءتيۋى مۇمكىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى اتالعان اۋقىمدى جوبا وسى جىلدار ارالىعىندا ناعىز پاتريوتيزم مەكتەبىنە اينالعانىن، مىڭنان اسا جىگىتتەر مەن قىزداردى ءبىر تۋدىڭ استىنا بىرىكتىرگەنىن ايتتى.
- وزىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەيتىن ۇيىمنىڭ قاتارىندا 280 مىڭنان استام مەكتەپ وقۋشىسى جانە ستۋدەنت بار. اسكەري-پاتريوتتىق بىرلەستىكتەردە تاربيە العان ازاماتتاردىڭ كوبى بولاشاق ءومىرىن اسكەري قىزمەتپەن، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىمەن بايلانىستىرادى. مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە جاستارىمىزدىڭ وسىنداي ۇمتىلىسىن تولىق قولدايمىن. سىزدەردىڭ ارالارىڭىزدا قازىردىڭ وزىندە ەلەۋلى تابىسقا قول جەتكىزىپ، قۇرداستارى مەن ىزىنەن ەرگەن ىنىلەرىنە ۇلگى كورسەتىپ جۇرگەن جاندار بار. بۇگىن وسى جيىنعا ساعادات نۇرماعامبەتوۆ اتىنداعى قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ اسكەري ينستيتۋتىن ءتامامداعان ۇزدىك تۇلەك ارمان وڭداسىنوۆ قاتىسىپ وتىر. جاقىندا مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى اياسىندا وعان اعا لەيتەنانت وفيسەرلىك اتاعىن ءوز قولىممەن تابىستادىم. سونىمەن قاتار بۇگىنگى ءىس-شاراعا «ايبىن» حالىقارالىق جارىسىنىڭ وتكەن جىلدارداعى جەڭىمپازدارى كەلدى. جىل سايىنعى اسكەري-پاتريوتتىق جيىندا ەلىمىزدىڭ ءار ءوڭىرىنىڭ جانە دوستاس ەلدەردىڭ تالانتتى جاستارى باس قوسادى. مۇنىڭ ءمانى زور. ورايلى ءساتتى پايدالانىپ، رەسەي، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە ازەربايجان ەلدەرىنەن كەلگەن قوناقتارىمىزعا باستامانى قولداپ، وعان بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن العىس ايتامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
- جاستار مۇندا ءادىل باسەكەگە ءتۇسىپ، تەمىردەي ءتارتىپتىڭ نە ەكەنىن بىلەدى. قىسىلتاياڭدا ءبىر-بىرىنە قول ۇشىن سوزۋعا جانە كوماندادا جۇمىس ىستەۋگە ۇيرەنەدى. جارىستار تەك فيزيكالىق توزىمدىلىك پەن كۇشتى عانا سىناپ قويمايدى، اقىل-وي ۇشقىرلىعىن، تاپقىرلىق پەن شىعارماشىلىق قابىلەتتى دە شىڭدايدى. سوندىقتان «ايبىن» جيىنىنىڭ ەڭ باستى ميسسياسى - قارۋلى كۇشتەر قاتارىندا كاسىبي دەڭگەيى جوعارى، ينتەللەكتۋالدى ەليتا قالىپتاستىرۋ. مۇنداي كەزدەسۋلەر حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتادى. ءوزارا تىلەۋلەستىكتى كۇشەيتىپ، حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىق، بىرلىك جانە تۇسىنىستىك قاعيداتتارىنىڭ بەكي تۇسۋىنە سەپتىگىن تيگىزەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلاردى «ايبىن» اسكەري-پاتريوتتىق جاستار جيىنىنىڭ اياقتالۋىمەن قۇتتىقتادى.
- داڭقتى قولباسشى باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ «ەرلىك - ەلدىڭ قاسيەتى» دەگەن قاناتتى ءسوزى بار. ەلگە قىزمەت بىلىمگە ۇمتىلۋدان، قورشاعان ورتاعا قامقور بولۋدان، كەلەشەك الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ سەزىنۋدەن باستالادى. سوندىقتان ءاربىر وتان قورعاۋشى ازامات كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ، ەلگە جاناشىر، انتقا ادال، تالاپتى ءارى تاباندى بولۋعا ءتيىس. وسى كۇندەرى سىزدەر ناعىز دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەتتىڭ، ۇيىمشىلدىق پەن مىزعىماس بىرلىكتىڭ جارقىن ۇلگىسىن كورسەتتىڭىزدەر. جارايسىزدار! جەڭىمپاز بولعان كوماندالاردى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! رۋحتى جاستاردىڭ وسىلاي ءبىر الاڭدا باس قوسىپ، تاجىريبە الماسۋى مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەن سەنىمدى نىعايتا تۇسەرى ءسوزسىز. ءار ساربازدىڭ ايبىنى اسقاق بولسىن! بارشاڭىزعا ساتتىلىك تىلەيمىن! قاسيەتتى وتانىمىز - قازاقستاننىڭ اسپانى اشىق، بولاشاعى جارقىن بولسىن! - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن پرەزيدەنت.