مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان استانادا ءبىر توپ ب ا ق قىزمەتكەرىنە پاتەر بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - جۋرناليستەردىڭ كاسىبي مەرەكەسى قارساڭىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ ءبىر توپ قىزمەتكەرىنە باسپانا بەرىلدى.
«Dara» پرەزيدەنتتىك باستامالار قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن ءىس-شارادا پرەزيدەنت كەڭەسشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ مەديا ماماندارىن مەرەكەمەن قۇتتىقتاپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ب ا ق قىزمەتكەرلەرىنە پاتەر بەرۋ باستاماسى بيىل ءتورتىنشى جىل قاتارىنان جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل يگى جوبانىڭ بيىلعى ەرەكشەلىگى - پاتەرلەر استانادا عانا ەمەس، الماتىدا، سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ بارلىق وبلىسىندا دا بەرىلەتىن بولدى. مۇنداعى ماقسات - وڭىرلىك جۋرناليستيكانى دامىتۋ جانە ارىپتەستەردى الەۋمەتتىك تۇرعىدا قولداۋ. مەرەكە قارساڭىندا وبلىستىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، سونداي-اق رەسپۋبليكالىق ب ا ق- تاردىڭ جەرگىلىكتى تىلشىلەرى قونىس تويىن تويلاعالى جاتىر. ءتىپتى ورتالىقتان شالعاي ەلدى مەكەندەر دە نازاردان تىس قالعان جوق. مىسالى، بۇل جولى قوستاناي وبلىسىنىڭ ارقالىق قالاسىندا جانە تۇركىستان وبلىسىنىڭ سوزاق اۋدانىندا تۇراتىن ارىپتەستەرىمىز ءۇيلى بولماق، - دەدى ايبەك سمادياروۆ.
بيىل ب ا ق قىزمەتكەرلەرىنە 66 پاتەر بەرىلەدى. ونىڭ ىشىندە استانا قالاسىندا - 15، الماتى قالاسىندا - 15، قالعان 18 ايماقتا 2 پاتەردەن ءبولىندى.
باسپاناعا ۇمىتكەرلەردى انىقتاۋ، پاتەرلەردى دايارلاۋ جۇمىستارىن «Dara» پرەزيدەنتتىك باستامالاردى قولداۋ قورى، پرەزيدەنتتىڭ ءىس باسقارماسى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن ب ا ق رەداكسيالارى بىرلەسە جۇرگىزدى.
اتاپ وتەرلىك جايت، وتكەن ءۇش جىلدا پرەزيدەنت اتىنان ب ا ق سالاسىنىڭ 200 قىزمەتكەرىنە باسپانا بەرىلدى.