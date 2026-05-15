مەملەكەت باسشىسى تۇركى وركەنيەتى ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستاندا تۇركى وركەنيەتى ورتالىعى قۇرىلادى. بۇل تۋرالى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ تاريحي جانە مادەني مۇراسىن ساقتاۋ جانە ونى بولاشاق ۇرپاققا امانات ەتىپ قالدىرۋ - بارشامىزعا ورتاق مىندەت. سول سەبەپتى مەن تۇركىستان قالاسىنىڭ رۋحانياتىمىزداعى ءرولىن ەسكەرىپ، وسىندا تۇركى وركەنيەتى ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل ورتالىق باۋىرلاس ەلدەردىڭ بىرلەسىپ عىلىمي زەرتتەۋ جۇرگىزۋىنە، مادەني جوبالاردى جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋىنا جاعداي جاسايدى، سونداي-اق گۋمانيتارلىق ىقپالداستىعىمىزدى نىعايتا تۇسەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ورتالىقتىڭ قىزمەتىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عىلىمي-اكادەميالىق الەۋەتى پايدالانىلماق.
- بۇل ۋنيۆەرسيتەتكە قاجەتتى قارجىلاي جانە باسقا دا جاردەم كورسەتىلەدى. بارىمىزدە جاڭا عانا تۇركى وركەنيەتى ورتالىعىنىڭ ىرگەتاسىن قالاۋ راسىمىنە كۋا بولدىق. وسى باستاماعا كورسەتكەن قولداۋلارىڭىز ءۇشىن سىزدەرگە العىسىمىز زور، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان جيىن قازاقستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.
بۇگىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سيفرلىق قولتاڭباعا قاتىستى ۇسىنىس ايتتى.
- ساۋدا-ەكونوميكا سالاسى بويىنشا ۇيىمعا مۇشە ەلدەر اراسىندا ەلەكتروندى قۇجاتتار مەن سيفرلىق قولتاڭبانى ءوزارا تانۋعا قاتىستى جۇمىستى بىرلەسە جۇرگىزگەن ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن تۇركىستان قالاسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتى باستالدى. سامميتكە ت م ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ پەن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ كەلدى.
