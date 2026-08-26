مەملەكەت باسشىسى لي شياڭ لۇڭنىڭ قازاقستانعا العاشقى ساپارىن تاريحي وقيعاعا بالادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سينگاپۋردىڭ اعا ءمينيسترى لي شياڭ لۇڭدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا لي شياڭ لۇڭنىڭ العاشقى ساپارى ەلىمىز ءۇشىن تاريحي مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- وسىدان 35 جىل بۇرىن، قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ ەلەڭ-الاڭىندا، ياعني 1991 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە اكەڭىز لي كۋاڭ يۋ قازاقستانعا كەلدى. سول ساپار ءوزارا قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ بەرىك نەگىزىن قالاعان ەدى. ءبىز سينگاپۋر باسشىلىعىنىڭ كورەگەن ساياساتىن جوعارى باعالايمىز. قارجى، ساۋدا، يننوۆاتسيا مەن تەحنولوگيانىڭ جاھاندىق ورتالىعىنا اينالۋداعى جەتىستىكتەرىڭىز تاڭعالدىرادى. ءسىزدىڭ ەلىڭىزدىڭ تاجىريبەسى بۇكىل حالىقارالىق قوعامداستىققا ۇلگى بولىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. وعان دالەل - تۇراقتى ساياسي ديالوگ، ساۋدا-ساتتىقتىڭ ءوسىمى جانە سينگاپۋرلىق كاپيتالدىڭ كوپتەپ تارتىلۋى.
- قازاقستان مەن سينگاپۋر ورتالىق جانە وڭتۇستىك-شىعىس ازيا وڭىرلەرىندە ءىرى ساۋدا سەرىكتەستەرى بولىپ قالا بەرەدى. قازاقستاندا 500-گە تارتا سينگاپۋر كاپيتالى بار كومپانيا جۇمىس ىستەيدى جانە ولاردىڭ قاتارى ارتا تۇسۋدە، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ەلدەرىمىز كوپجاقتى فورماتتار اياسىندا تىعىز بايلانىس ورناتقان. ەكى مەملەكەت تە ورتا دەرجاۆا سانالادى. وسى ورايدا، پرەزيدەنت حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى كوپتەگەن ماسەلەلەر بويىنشا تاراپتاردىڭ ۇستانىمدارى ۇقساس ەكەنىنە نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي وزگەرىستەر تۋرالى اڭگىمەلەدى.
مەملەكەتتىك باسقارۋ مەن ساياسي جۇيەنى ودان ءارى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان باستامالار «كۇشتى پرەزيدەنت، ىقپالدى قۇرىلتاي جانە ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان قولايلى ينۆەستيتسيالىق كليمات قالىپتاستىرۋعا جانە شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋعا باسا نازار اۋداراتىنىن ايتتى.
ەلىمىزدە ءبىرقاتار سينگاپۋرلىق كومپانيالار مەن قورلار، سونىڭ ىشىندە PSA International, Temasek Holdings سياقتى كاسىپورىندار تابىستى قىزمەت ەتۋدە.
بۇدان بولەك، كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بارىسى تالقىلاندى.
— ءبىز اۆياتسيالىق حابتى دامىتۋ اياسىندا ارتا تۇسكەن سۇرانىسقا ساي بولۋ ماقساتىندا استانادا جاڭا زاماناۋي اۋەجاي سالۋ جونىندە شەشىم قابىلدادىق. وسى ورايدا، سينگاپۋردىڭ وزىق تاجىريبەسى ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر. چاڭگي اۋەجايى الەمدىك اۆياتسيادا «التىن ستاندارت» رەتىندە تانىلعان. تيىمدىلىگى جوعارى ءارى وزىق يننوۆاتسيالار ەنگىزىلگەن كەشەن جولاۋشىلارعا ءمىنسىز قىزمەت كورسەتەدى. ءبىز جاڭا جوبانى ىسكە اسىرۋدا وسى تاجىريبەنى ەسكەرىپ، اۆياتسيا سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە نيەتتىمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن سينگاپۋر اراسىندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلاندىرۋ بويىنشا ىقپالداستىقتى جانداندىرۋدى ۇسىندى.
- قازاقستان - سيفرلىق مەملەكەت. ەلىمىز سيفرلىق تەحنولوگيا مەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا كوش باستايدى. بۇعان وسى سالادا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى رەفورمالار ىقپال ەتتى. ءبىز جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇرىپ، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلىن جاريالادىق، - دەدى پرەزيدەنت.
سينگاپۋردىڭ اعا ءمينيسترى لي شياڭ لۇڭ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرگەنى ءۇشىن پرەزيدەنتكە العىس ايتىپ، قازاقستاننىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنداعى ەلەۋلى جەتىستىكتەردى اتاپ ءوتتى.
- العاشقى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتايمىن. ءسىزدىڭ جەتەكشىلىگىڭىزبەن ىسكە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي رەفورمالاردى قولدايمىز. ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسىمىز جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە كوتەرىلدى. قازاقستان كومپانيالارىنىڭ سينگاپۋر نارىعىنا قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. وسىعان بايلانىستى كەلىسىمشارت- قۇقىق بازاسى دا ويداعىداي دامۋدا. ينۆەستيتسيالاردى ءوزارا قورعاۋ، سونداي-اق كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر ساۋداسى جانە ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىمدەر راتيفيكاتسيالاندى. مۇنى اتاپ وتكەن ءجون، - دەدى لي شياڭ لۇڭ.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكونوميكا، كولىك-لوگيستيكا، «اقىلدى» قالالاردى دامىتۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى، اسا ماڭىزدى مينەرالدار جانە تۋريزم سالالارىنداعى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسىنا باسا ءمان بەرىلدى.