مەملەكەت باسشىسى حالىق قاھارمانى يۆان گاپيچتىڭ تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM – پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سوعىس جانە ەڭبەك ارداگەرى، حالىق قاھارمانى يۆان گاپيچتىڭ دۇنيەدەن وزۋىنا بايلانىستى مارقۇمنىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى.
– يۆان ستەپانوۆيچ مايدانعا ءوز ەركىمەن اتتانىپ، بايلانىسشى رەتىندە سوعىستىڭ سوڭىنا دەيىن قاتىستى. ەلگە ورالعان سوڭ ۇزاق جىلدار بويى پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا ءمىنسىز قىزمەت اتقاردى. ادامگەرشىلىك قاعيداتتارىنان اينىمايتىن ءارى ءوز ءىسىنىڭ ناعىز مامانى رەتىندە ول ارىپتەستەرى مەن كوپشىلىك اراسىندا زور ابىرويعا يە بولىپ، قۇرمەتكە بولەندى. يۆان ستەپانوۆيچ عۇمىر جولىندا جاسامپاز پاتريوتيزمنىڭ، انتقا ادالدىقتىڭ جانە ادىلدىك قۇندىلىقتارىن بەرىك ۇستانۋدىڭ جوعارى ۇلگىسىن كورسەتتى. ونىڭ جارقىن بەينەسى جادىمىزدا ماڭگى ساقتالادى، – دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
ايتا كەتەلىك حالىق قاھارمانى، سوعىس جانە ەڭبەك ارداگەرى يۆان گاپيچ 104 جاسقا قاراعان شاعىندا ومىردەن وزعانى تۋرالى جازعان ەدىك.