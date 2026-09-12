KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى بريكس سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-دەلي قالاسىنا باردى

    نيۋ-دەلي. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىن ءۇندىستان ۇكىمەتىنىڭ رەسمي تۇلعالارى قارسى الدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда

    ساپار اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ «اۋتريچ» /«بريكس+» فورماتىنداعى پلەنارلىق وتىرىستا ءسوز سويلەيدى، سونداي-اق ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزەدى.

    وسىعان دەيىن 12-13- قىركۇيەك كۇندەرى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر نارەندرا ءموديدىڭ شاقىرۋىمەن بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ءۇندىستانعا جۇمىس ساپارىمەن باراتىنى حابارلانعان بولاتىن.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Индию на саммит БРИКС
    Фото: Акорда
    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Индию на саммит БРИКС
    Фото: Акорда
    үнді бишілері
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда

     

    بيلىك جانە ساياسات سىرتقى ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور