مەملەكەت باسشىسى بريكس سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-دەلي قالاسىنا باردى
نيۋ-دەلي. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىن ءۇندىستان ۇكىمەتىنىڭ رەسمي تۇلعالارى قارسى الدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ساپار اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ «اۋتريچ» /«بريكس+» فورماتىنداعى پلەنارلىق وتىرىستا ءسوز سويلەيدى، سونداي-اق ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزەدى.
وسىعان دەيىن 12-13- قىركۇيەك كۇندەرى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر نارەندرا ءموديدىڭ شاقىرۋىمەن بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ءۇندىستانعا جۇمىس ساپارىمەن باراتىنى حابارلانعان بولاتىن.