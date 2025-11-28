ۇلكەن الماتى اينالما جولىندا 2026 -جىلدان باستاپ جولاقى قىمباتتايدى
الماتى. KAZINFORM - كەلەسى جىلدان باستاپ ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىندا جولاقى تاريفتەرى قىمباتتايدى.
كولىك مينيسترلىگى ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىندا ءجۇرۋ ءۇشىن تولەم الۋ ەرەجەلەرىن قايتا قاراپ جاتىر. جاڭا وزگەرىستەردىڭ ماقساتى - ادامداردىڭ جولاقىنى ۋاقىتىندا تولەۋىن قامتاماسىز ەتۋ.
جەڭىل كولىكتەر ءۇشىن تاريف 0,07 ا ە ك- دەن 0,14 ا ە ك- گە دەيىن ءوسىپ، 605,5 تەڭگە بولادى. باسقا ساناتتاعى كولىكتەر ءۇشىن دە تاريف وسى كولەمدە قىمباتتايدى. اينالما جول اكىمشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ اەك مولشەرى بولجام بويىنشا 4325 تەڭگە بولادى.
جولاقى بۇرىنعىداي جولدا ءبىر ساعات بويى بولۋ ۋاقىتىنا جانە كولىك ساناتىنا بايلانىستى ەسەپتەلەدى.
تاريفتىڭ وزگەرۋىمەن بىرگە الدىن الا تولەم نەمەسە كەيىنگى تولەم جاساعان جاعدايدا %50 جەڭىلدىك ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر:
• الدىن الا تولەم - اقىلى جولعا كىرمەي تۇرىپ، جەكە شوتقا نەمەسە كولىك نومىرىنە قاراجات اۋدارۋ. بۇل كەزدە پايدالانۋشىعا بەلگىلەنگەن ءتاريفتىڭ %50 مولشەرىندە جەڭىلدىكپەن تولەۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.
• كەيىنگى تولەم - جولدى ءجۇرىپ وتكەننەن كەيىن 7 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە تولەم جاساۋ جول اقىسىنا %50 جەڭىلدىك الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
• ەگەر تولەم كورسەتىلگەن مەرزىم ىشىندە تۇسپەسە، 7 كۇن وتكەن سوڭ قارىز بوپ جينالادى جانە جولاقىنى جەڭىلدىكسىز، تولىق مولشەردە تولەۋ كەرەك.
سونىمەن قاتار تالعار، قاراساي جانە ىلە اۋداندارىندا تىركەلگەن تۇرعىندارعا ارنالعان ايلىق جانە جىلدىق ابونەمەنتتەردىڭ قۇنى وزگەرىسسىز قالادى.
ايتا كەتەيىك، ۇلكەن الماتى اينالما جولى - الماتى قالاسىن سىرتىنان اينالىپ وتەتىن، ترانزيتتىك كولىكتى قالانىڭ ىشكى جۇرىسىنەن شىعارۋ ماقساتىنداعى 66 شاقىرىمداعى اينالما اۆتوجول. ول مەملەكەتتىك مەنشىككە تيەسىلى جانە 2023 -جىلى كولىك مينيسترلىگىمەن جاسالعان كونسەسسيالىق كەلىسىم اياسىندا «باكاد ينۆەستيتسي ي وپەراتسي» ج ش س باسقارۋىنا بەرىلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلكەن الماتى اينالما جولىندا اپاتتىق تۇراق ايماقتارى اشىلعانىن جازعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس